Đắk Lắk khẩn trương khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống sau lũ

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ. (Ảnh: T.Q)

Ngày 13/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã, phường phía Đông tỉnh.

Qua kiểm tra, ông Văn yêu cầu các địa phương tập trung vệ sinh môi trường; tổ chức bơm tháo nước, vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ giếng bị ngập, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân.

Nhiều trụ điện đổ gãy. (Ảnh: T.Q)

Đối với công trình giao thông, hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng, các xã, phường cần bố trí lực lượng cảnh báo, chốt trực tại vị trí nguy hiểm; triển khai giải pháp khắc phục tạm thời, từng bước khôi phục việc đi lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ thiệt hại; tổng hợp số liệu, hồ sơ, hình ảnh bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực tế. Các địa phương chủ động huy động nguồn lực tại chỗ, đề xuất hỗ trợ đối với những thiệt hại vượt khả năng xử lý, ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp, điện, giao thông, nhà ở và công trình thiết yếu.

Cầu gỗ Ông Cọp bị nước cuốn trôi. (Ảnh: T.Q)

Trong ngày 13/11, mưa tại khu vực phía Đông tỉnh đã tạnh. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu dọn đồ đạc, các đơn vị chức năng sửa chữa hạ tầng bị ảnh hưởng.

Tại xã Đồng Xuân, hơn 10 trụ điện chiếu sáng và viễn thông bị đổ gãy. Từ tối 12/11 đến ngày 13/11, đơn vị viễn thông huy động khoảng 40 công nhân khắc phục hư hại, bảo đảm kết nối.

Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng triển khai khôi phục cấp điện, chỉ đóng điện trở lại sau khi kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn. Đến 6h ngày 13/11, còn hơn 8.700 khách hàng chưa có điện, tập trung tại những nơi vẫn ngập lụt.

Tại xã Xuân Lộc, điểm sạt lở khiến đất đá tràn xuống một phần tuyến ĐT642 đã được giăng dây cảnh báo, chờ xử lý. Vị trí sạt lở bờ sông Cô dài gần 30m, đoạn qua thôn Long Thạch, được chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục.

Cầu gỗ Ông Cọp bị lũ cuốn trôi Cầu gỗ Ông Cọp bắc qua sông Bình Bá, nối xã Tuy An Đông với phường Xuân Đài, bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn khoảng 3m đầu cầu. Trước khi bị cuốn trôi, cầu dài khoảng 800m, rộng 2m. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu mới kiên cố hơn thay thế cầu Ông Cọp, giúp người dân đi lại thuận tiện.