Đắk Lắk: Khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch dại sau khi 4 người bị chó mắc bệnh dại cắn

Các cơ quan chức năng phối hợp Trạm Y tế phường Thành Nhất triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch và lập danh sách quản lý, theo dõi việc thực hiện phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đối với 4 trường hợp bị chó cắn. (Ảnh: CTV)

Ngày 27/9, Trạm Y tế phường Thành Nhất đã có báo cáo nhanh về trường hợp chó mắc bệnh dại được ghi nhận tại Tổ dân phố 18, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trường hợp chó mắc bệnh dại được ghi nhận tại một hộ gia đình thuộc Tổ dân phố 18, phường Thành Nhất. Trong 2 ngày 21 và 22/9, con chó của hộ gia đình này đã cắn 4 người, gồm các thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận.

Ngay sau khi bị chó cắn, các trường hợp phơi nhiễm đã được đưa đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm vaccine phòng dại theo hướng dẫn chuyên môn. Các trường hợp tiếp tục được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại (SAR) và các mũi vaccine tiếp theo theo đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Đến ngày 25/9, con chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại đã chết. Cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26/9 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, Trạm Y tế phường Thành Nhất đã phối hợp Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cơ quan thú y và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định; đồng thời lập danh sách quản lý, theo dõi việc thực hiện phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đối với 4 trường hợp bị chó cắn.

Qua điều tra dịch tễ, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp người hoặc động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại liên quan đến ổ dịch. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giám sát tình hình dịch tễ tại khu vực nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh.

Để chủ động phòng, chống bệnh dại, các cơ quan chức năng đề nghị người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, mèo nuôi; đưa vật nuôi đi tiêm phòng vaccine dại đầy đủ và đúng thời gian quy định; không thả rông chó, mèo; áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch và xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng các dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, đánh giá nguy cơ và điều trị dự phòng kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị bằng các biện pháp dân gian hoặc chậm trễ trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, vì bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã lên cơn dại.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 9/2026, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh khoảng 234.842 con, số vaccine dại đã tiêm là 66.586 liều. Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 14 con chó mắc bệnh dại và cắn nhiều người dân địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 nâng tỷ lệ tiêm vaccine dại lên hơn 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.