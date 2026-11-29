Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sạt lở trên tuyến đường DT647 đoạn qua xã Phú Mỡ. (Ảnh: THỦY LOAN)

Tại xã Phú Mỡ, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở ở nhiều khu vực. Trên sông Kỳ Lộ, đoạn phía trên cầu Đồng Hội thuộc thôn Kỳ Lộ, bờ tả sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2km, ăn sâu vào khu vực đất sản xuất nông nghiệp của người dân từ 10-20m.

Tình trạng xói lở, bồi lấp còn xảy ra tại khu vực cầu Suối Sổ với diện tích khoảng 1,3ha và tại Phú Tiến khoảng 0,2ha. Các đập dâng Cây Vừng, Bà Quân, Suối Hàn và một số hệ thống kênh mương cũng bị đất, cát bồi lấp với khối lượng khoảng 600m3.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo khu vực bị sạt lở trên tuyến đường DT647 đoạn qua xã Phú Mỡ. (Ảnh: THỦY LOAN)

Mưa lớn còn gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống đường gây ách tắc giao thông và đe dọa an toàn người đi lại. Trên tuyến đường DT647 đoạn qua xã Phú Mỡ xảy ra 2 điểm sạt lở, bồi lấp đường tại dốc Đá Mài và dốc Bà Điều. Trong đó, khu vực dốc Đá Mài từng bị sạt lở mái ta-luy chống sạt lở núi từ mùa mưa năm 2025, đang trong quá trình khắc phục thì tiếp tục xảy ra sạt lở trong đợt mưa vừa qua. Nếu trời tiếp tục mưa, phạm vi sạt lở có nguy cơ mở rộng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông khác cũng bị xói lở mặt đường, sạt lở mái ta-luy và sình lún ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ Nguyễn Duy Tính cho biết: Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, xã Phú Mỡ đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cơ quan chức năng khắc phục tạm thời các điểm sạt lở để duy trì giao thông; các khu vực có nguy cơ mất an toàn được cắm biển báo để người dân và phương tiện qua lại cảnh giác. Các công trình cấp nước sinh hoạt cũng được sửa chữa bước đầu để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra, đánh giá cụ thể hiện trạng sạt lở trên địa bàn xã Phú Mỡ, từ đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông cũng như các hộ dân sinh sống quanh khu vực…