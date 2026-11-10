Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng sản xuất và công trình

Kiểm tra tiến độ khắc phục, sửa chữa đập dâng Tam Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án và các điểm sạt lở tại xã Tuy An Đông và xã Đồng Xuân.

Chuyến kiểm tra nhằm đánh giá tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời xác định những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chỉ đạo giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại đối với người dân và hoạt động sản xuất.

Đẩy nhanh tiến độ công trình khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Tuy An Đông, đoàn công tác kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông Hà Yến và tiến độ thi công Dự án khắc phục, sửa chữa đập dâng Tam Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng, được triển khai nhằm thay thế con đập cũ bị hư hỏng do đợt lũ cuối năm 2025. Các hạng mục chính gồm xây dựng mới đập dâng dài khoảng 254m và những công trình phụ trợ liên quan.

Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng, đạt hơn 71% kế hoạch vốn được giao; trong đó, giá trị khối lượng thi công xây lắp đạt khoảng 45 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc khôi phục hạ tầng thủy lợi, góp phần phục vụ điều tiết nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân cư.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công chủ động phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa lũ. Các đơn vị cần tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông Hà Yến, xã Tuy An Đông.

Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm

Tại xã Đồng Xuân, đoàn công tác kiểm tra công trường thi công gói thầu số 01XL, thuộc dự án khắc phục sạt lở bờ sông Kỳ Lộ tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Tuy An Đông. Đoàn cũng kiểm tra các điểm sạt lở dọc sông Kỳ Lộ và khu vực sạt lở đất đá tại dốc Ván, thôn Long Châu.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện mức độ nguy hiểm tại từng vị trí, nhất là những khu vực có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và hạ tầng giao thông.

Các địa phương cần tăng cường cảnh báo, chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn và tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước thiên tai.

Đáng chú ý, tại khu vực sông Hà Yến, tình trạng xâm thực, sạt lở đang ảnh hưởng đến khu dân cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố tạm thời bằng kè mềm, kè tạm để hạn chế sạt lở, bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông.

Về lâu dài, địa phương cần phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng kè chống sạt lở kiên cố, báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư. Những điểm sạt lở nghiêm trọng khác phải được ưu tiên nguồn lực để triển khai giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Khảo sát khu vực sạt lở sông Kỳ Lộ, xã Đồng Xuân.

Bảo vệ đất sản xuất, hướng đến nông thôn an toàn

Đối với các địa phương có hoạt động sản xuất nông nghiệp ven sông, sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa, công trình giao thông mà còn có nguy cơ làm mất đất canh tác, ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi và sinh kế của người dân.

Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, gia cố bờ sông, khắc phục các công trình thủy lợi hư hỏng và xây dựng phương án ứng phó thiên tai có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển nông nghiệp bền vững.

Chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thể hiện yêu cầu kết hợp giữa khắc phục hậu quả thiên tai với đầu tư hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo vệ tài nguyên đất, nguồn nước, ổn định sản xuất và đời sống nông thôn, hướng tới xây dựng những vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.