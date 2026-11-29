Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại xã Hòa Thịnh trong chiều 28/11. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Sáng 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình mưa lũ trong những ngày qua đã gây ngập lụt và chia cắt giao thông cục bộ tại một số địa phương thuộc khu vực phía đông của tỉnh.

Cụ thể, tại thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2 có 50 nhà bị ngập sâu khoảng 30cm. Ngoài ra, có 32 điểm ngập cục bộ, bị chia cắt giao thông tại thôn Ngọc Sơn từ Đập tràn núi đá đi Đồng Lãnh; thôn Long Phụng kênh N1-Bình Kiến, Vườn Bà Tràu, nhà hộ Nguyễn Quốc Nhật; đoạn từ hộ Nguyễn Tâm Hồng đến hộ Trình Văn Nam; đoạn từ hộ Trần Tùy đến hộ Đỗ Ngọc Diên; Kênh N1-hộ Trần Tùy.

Tại thôn Phụng Tường 2 nước tràn qua tuyến đường cầu Vôi vào xóm Lẫm. Thôn Đồng Lãnh nước tràn qua ngã tư lên Ngọc Sơn và xuống Cẩm Sơn. Thôn Cẩm Sơn nước băng qua bờ tràn ga Hà Bình. Thôn Thạnh Lâm nước chảy xiết tại bờ tràn xóm Bi hướng đi Phú Thạnh…. Các trường học trên địa bàn xã thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn do đường bị ngập.

Tại xã Xuân Phước, một số tuyến kênh mương và khu vực sản xuất nông nghiệp vùng trũng thấp dọc ven sông, suối còn đang ngập nước (hiện chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể). Tại xã Đức Bình, ngập cục bộ tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua thôn Tân Lập.

Một số tuyến đường tại xã Hòa Thịnh bị ngập lụt. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tại xã Hòa Thịnh, tối 28/11, mực nước bắt đầu dâng cao, gây chia cắt giao thông tại một số khu vực và đạt đỉnh vào rạng sáng 29/11. Ghi nhận lúc 8 giờ sáng 29/11, tại nhiều khu dân cư thuộc các thôn Cảnh Tịnh, Phú Hữu, Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 và Mỹ Trung, nước ngập trên các tuyến đường chính khoảng 40cm, gây gián đoạn việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các xã, phường phải rà soát, lập danh sách từng hộ trong vùng nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và hoàn thành di dời, sơ tán trước khi có mưa lũ lớn xảy ra, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật; các xã miền núi sơ tán ngay khi mưa trên 100mm/3 giờ hoặc có dấu hiệu sạt lở, lũ ống.

Về điện, theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương ghi nhận 1.825 khách hàng và 27 trạm biến áp phân phối đang mất điện tại khu vực xã Tuy An Bắc và xã Tuy An Tây, chủ yếu là cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn…

Để chủ động phòng chống mưa lũ, ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Công điện số 09/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, xả lũ hồ chứa, gió mạnh trên biển trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến sáng 30/11, phía đông tỉnh tiếp tục mưa to đến rất to, phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; ngày 1/12 có 1 đợt lũ, đỉnh lũ sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3; sông Ba ở mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ ngập tại các xã, phường: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Mỡ, Xuân Phước, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây…. Từ ngày 28-29/11, vùng biển Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m.

Một số địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Các hồ chứa đang ở trạng thái đầy nước xả qua tràn 4/8 hồ thủy lợi khu vực phía đông vượt dung tích ứng với mực nước dâng bình thường gồm: hồ thủy lợi Lỗ Ân 113,14%; Đồng Tròn 109,41%; Kỳ Châu 103,99%; Hóc Răm 102,54%); La Hiêng 2 vượt mực nước dâng bình thường; sông Hinh xả tràn 900m3/s (lưu lượng nước về hồ 430m3/s), Krông H’năng xả tràn 521m3/s (lưu lượng nước về hồ 446m3/s), sông Ba Hạ xả nước về hạ du 614m3/s, lưu lượng cộng dồn về hạ lưu sông Ba rất lớn.

Để chủ động ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 07, 08 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị theo kịch bản cao hơn, khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện ngay, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ huy, triển khai ngay các biện pháp theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trong đó rà soát, ra lệnh sơ tán ngay, không chờ thêm dự báo, toàn bộ người dân ở vùng đã ngập sâu trong lũ tháng 11/2025 và đợt mưa lũ giữa tháng 11/2026, ven sông, suối, chân đồi núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà tạm, nhà yếu; ưu tiên các xã, phường có tên cảnh báo ngập; ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật. Không sơ tán ban đêm khi nước đã lên; không cho người dân quay về khi chưa có thông báo an toàn. Có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản.

Huy động lực lượng Quân sự, Công an, dân quân và các lực lượng khác tiếp cận ngay khu dân cư bị cô lập, chia cắt để cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; dự trữ đầy đủ tại các khu vực xung yếu dễ chia cắt, sẵn sàng tiếp tế khi chia cắt kéo dài nhiều ngày.

Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; không để người và phương tiện đi qua khi chưa an toàn; kiểm tra, xử lý hồ chứa nhỏ, đê bao do xã, phường quản lý.

Các xã, phường ven biển không cho tàu thuyền xuất bến; yêu cầu người trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản lên bờ trước khi gió mạnh; tạm dừng tắm biển, du lịch biển, đò ngang; kiểm đếm phương tiện, người còn trên biển và nơi neo đậu.

Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; chăm lo chỗ ở, lương thực, nước sạch, điện, thông tin liên lạc; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm học tập, khám chữa bệnh; khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút.

Sở Nông nghiệp và Môi tổ chức trực ban, theo dõi sát mưa, lũ, mực nước các hồ chứa; chủ trì thống nhất phương án điều tiết hồ chứa theo hướng giảm lũ hạ du; điều phối vận hành liên hồ, không để các hồ cùng lưu vực tăng xả đồng thời; đôn đốc, kiểm tra việc vận hành, xả lũ, thông báo cảnh báo hạ du của các chủ hồ; kịp thời tham mưu lệnh vận hành hồ chứa và xử lý khi có nguy cơ mất an toàn đập. Phối hợp Đài Khí tượng thủy văn tỉnh xác định cụ thể khu vực, mức độ ngập theo lưu lượng xả thực tế, gửi trực tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; hướng dẫn địa phương quản lý tàu cá, lồng bè, kêu gọi tàu cá vào nơi trú tránh; hướng dẫn khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt để bảo đảm an toàn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa lực lượng, xuồng máy, phương tiện, vật tư, đưa vào các địa bàn dễ bị chia cắt thuộc lưu vực sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch và vùng ven biển; hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự nơi sơ tán, bảo vệ hồ đập xung yếu khi có yêu cầu. Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh, không cho xuất bến khi chưa an toàn.

Các Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Đồng Cam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành đúng quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt (quy trình liên hồ lưu vực sông Ba, Srêpôk, quy trình đơn hồ) và lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; không đánh đổi an toàn công trình, an toàn hạ du để tích nước; tăng, giảm lưu lượng xả từng bước, không xả đột biến.

Đối với các hồ đang vượt mực nước dâng bình thường hoặc xả tràn như Lỗ Ân, Đồng Tròn, Kỳ Châu, Hóc Răm, La Hiêng 2, Xuân Bình, bố trí trực 24/24 tại hồ, thường xuyên kiểm tra thân đập, tràn, cống, thấm, sạt trượt, báo ngay khi có bất thường; hồ Lỗ Ân, Đồng Tròn rà soát kịch bản vượt thiết kế, phương án ứng phó khẩn cấp, bản đồ ngập hạ du, phối hợp địa phương xác định điểm và tuyến sơ tán; báo cáo liên tục mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả, lượng mưa theo quy định.

Các hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’năng thường xuyên liên tục báo cáo ngay Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cơ quan đơn vị liên quan mức xả hiện nay và kế hoạch xả tiếp theo; không tăng lưu lượng xả khi chưa thông báo hạ du và chưa báo cáo, trừ tình huống khẩn cấp bảo đảm an toàn đập theo quy trình; phối hợp các hồ cùng lưu vực, tính đến lưu lượng cộng dồn về hạ lưu sông Ba.

Cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ và khi có nguy cơ sự cố, thông tin kịp thời cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường hạ du trước mỗi lần mở thêm cửa, tăng lưu lượng xả, chỉ coi là hoàn tất khi bên nhận xác nhận; ghi nhật ký; vận hành còi, loa, biển báo vùng hạ du.