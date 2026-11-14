Đắk Lắk: Khẩn cấp sơ tán hơn 1.800 người dân khỏi vùng ngập sâu và sạt lở

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp thị sát xã Tuy An Bắc, yêu cầu tuyệt đối không lơ là, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài dồn dập với cường độ mạnh đã biến nhiều khu vực tại các xã, phường phía Đông thành những "ốc đảo" giữa dòng nước siết. Đứng trước tình thế nguy cấp, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đang gồng mình bám trụ "tâm lũ", quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo ghi nhận từ hiện trường, mưa lũ dữ dội đã tàn phá và nhấn chìm nhiều khu dân cư. Tại xã Tuy An Bắc, có tới 420 hộ dân tại các vùng trọng điểm như Định Trung, Phong Hậu, Long Hòa, Phong Niên, Ngân Sơn... chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt, chia cắt cục bộ và nguy cơ sạt lở núi rình rập từng giờ. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính quyền địa phương đã kích hoạt lệnh sơ tán khẩn cấp 235 hộ với 672 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Cùng cảnh ngộ, tại xã Hòa Thịnh, nước lũ cuồn cuộn dâng cao từ 2 giờ sáng, cô lập hoàn toàn 5 thôn và làm 410 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Lực lượng chức năng đã phải huy động cả xe máy cày gầm cao lội dòng nước xiết để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đặc biệt, tại Đồng Xuân và Xuân Phước, con số di dời còn lớn hơn rất nhiều với hơn 900 hộ dân (tương đương gần 2.600 nhân khẩu) được lệnh rời khỏi vùng ngập sâu và nguy cơ sạt lở cao để bảo toàn tính mạng.

Giữa thời khắc khắc nghiệt nhất, tinh thần "chống lũ như chống giặc" được khắc họa rõ nét qua sự có mặt trực tiếp của lãnh đạo tỉnh tại các điểm nóng. Ngày 12/11, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp thị sát xã Tuy An Bắc, yêu cầu tuyệt đối không lơ là, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết. Cùng lúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cũng đã đến thị sát xã Đồng Xuân và khu vực kè Long Thạch đang bị dòng sông Cô đe dọa trực tiếp.

Tại khu vực kè Long Thạch, hình ảnh 50 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã dầm mình hàng giờ trong dòng nước lũ lạnh buốt để đóng cọc, xếp hàng trăm bao cát tạo tường chắn tạm cứu dân đã để lại xúc cảm mạnh mẽ về tình quân dân cá nước.

Nhiều ngôi nhà ở xã Đông Hòa ngập sâu trong biển nước.

Để kiểm soát tình hình, các địa phương đã tổ chức hàng chục chốt chặn được lập ra và túc trực 24/24h, kiên quyết ngăn chặn người dân đi vào vùng nước sâu, chảy xiết. Gần 1.000 lồng bè (cụ thể là 989 lồng, bè) nuôi trồng thủy sản tại xã Tuy An Đông đã được người dân khẩn trương chằng chống, dìm sâu để hạn chế thiệt hại kinh tế. Có 5 hộ dân tại khu dân cư Tân Đạo (phường Đông Hòa) nằm dưới chân núi xuất hiện vết nứt, trượt lở đang được giám sát chặt chẽ từng phút, sẵn sàng phương án di dời dân đi ngay nếu có biến động.

Mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự dấn thân của lực lượng tuyến đầu và ý chí kiên cường của người dân vùng lũ, Đắk Lắk đang dốc toàn lực để vượt qua thử thách khốc liệt này.