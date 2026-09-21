Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Ngành Y tế Đắk Lắk triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại cơ sở. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chương trình đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, với hệ thống trạm y tế xã, phường giữ vai trò nòng cốt, phối hợp cùng 24 Trung tâm Y tế khu vực, các cơ sở khám, chữa bệnh và các đoàn khám lưu động. Hiện, 102/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai; trong đó, 88 địa phương đã phát sinh số liệu khám thực tế.

Việc tổ chức khám được thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống. Ngành Y tế đồng thời chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức khám theo hướng dẫn chuyên môn. Sở Y tế đã phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị; duy trì hệ thống báo cáo trực tuyến hằng tuần để cập nhật tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh hoạt động khám, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân cũng được đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID toàn tỉnh đạt 48,96%.

Trạm Y tế Phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, phối hợp Bệnh viện Đại học Tây Nguyên tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước khi triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động. Trên cơ sở đó, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân đến từng thôn, buôn, tổ dân phố.

Theo ông Nay Phi La, tỉnh hiện có 102 trạm y tế và cũng huy động cả hệ thống y tế công lập, tư nhân cùng chính quyền địa phương tham gia, hướng tới mục tiêu mỗi người dân ít nhất mỗi năm được khám sức khỏe và thông tin sức khỏe được cập nhật liên tục trong suốt vòng đời.

Để đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, ngành Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt khám lưu động tại những địa bàn đặc thù, nhất là thôn, buôn, khu phố có đông người cao tuổi, người yếu thế, khó khăn trong đi lại. Sau khi khám, thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật lên hệ thống.

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Trạm Y tế phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, khám sức khỏe cho người dân buôn Păn Lăm và buôn Kô siêr. Ảnh: TTXVN phát

Bà H’Loen Kbuôr, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, việc được khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phát hiện tình trạng bệnh sớm hơn. Trước đây, nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã nặng; nay địa phương tổ chức khám định kỳ nên người dân biết được tình trạng sức khỏe của mình và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Trong quá trình triển khai, ngành Y tế Đắk Lắk cũng ghi nhận một số khó khăn liên quan đến rà soát đối tượng, biến động dân cư và việc thống kê các hình thức khám theo quy định. Một số nội dung về cơ chế tài chính, định mức kinh tế, kỹ thuật, liên thông dữ liệu và nguyên tắc tổng hợp kết quả tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, thống nhất giữa các đơn vị.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó có nhiều người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, chương trình khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; đồng thời tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị; tổ chức các đoàn khám lưu động khoa học, chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng chuyên môn cao nhất. Khám đến đâu, cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử đến đó để quản lý lâu dài.