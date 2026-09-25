Đắk Lắk: Khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho người bệnh mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cùng một số dị tật bẩm sinh khác

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thăm hỏi gia đình người bệnh. (Ảnh: CTV)

Ngày 25/9, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH), Chương trình phẫu thuật nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026 chính thức khởi động với hoạt động khám sàng lọc cho trẻ em và người bệnh mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cùng một số dị tật bẩm sinh khác.

Trong ngày đầu tiên, các y, bác sĩ đã khám sàng lọc; các ca phẫu thuật dự kiến được thực hiện từ ngày 26 đến 29/9, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hoạt động khám, điều trị nhân đạo được tổ chức với sự phối hợp của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trung tâm Phẫu thuật Nụ Cười Việt, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan, với sự đồng hành của Sika Việt Nam.

Đội ngũ y, bác sĩ các đơn vị tham gia chương trình. (Ảnh: CTV)

Cơ hội phẫu thuật miễn phí

Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để được hướng dẫn, thăm khám và thực hiện các bước sàng lọc. Người bệnh đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó có các xã xa trung tâm; chương trình cũng tiếp nhận người bệnh từ một số tỉnh, khu vực lân cận.

Trong ngày đầu tiên, chương trình đã tiếp nhận và khám sàng lọc cho gần 200 người bệnh. Những trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật sẽ được chuẩn bị và thực hiện phẫu thuật trong các ngày tiếp theo của chương trình.

Nhiều gia đình có con mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cùng một số dị tật bẩm sinh khác tham gia chương trình. (Ảnh: CTV)

Đoàn chuyên môn tham gia chương trình gồm các bác sĩ, nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước, phối hợp đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Người bệnh được thăm khám, đánh giá tình trạng dị tật và sức khỏe tổng quát trước khi bác sĩ đưa ra chỉ định chuyên môn. Với các trường hợp đủ điều kiện, chi phí khám, điều trị và phẫu thuật trong khuôn khổ chương trình được hỗ trợ miễn phí.

Một cháu bé bị sứt môi được thăm khám tại chương trình. (Ảnh: CTV)

Trong số những người đến khám trong ngày 25/9 có bé H.A.N Niê, 9 tháng tuổi, đến từ xã Cư Mta, tỉnh Đắk Lắk với dị tật thừa ngón tay. Gia đình cháu bé chia sẻ, đã biết về dị tật của cháu từ khi còn nhỏ nhưng do điều kiện tài chính khó khăn nên chưa có cơ hội điều trị. Khi biết chương trình được tổ chức tại Đắk Lắk, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện để đăng ký khám sàng lọc.

Câu chuyện của H.A.N Niê là một trong nhiều hoàn cảnh cho thấy ý nghĩa thiết thực của các chương trình phẫu thuật nhân đạo tại địa phương. Khi khoảng cách địa lý và chi phí điều trị còn là trở ngại với một số gia đình, việc chương trình được tổ chức ngay tại Đắk Lắk giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận đội ngũ chuyên môn và điều trị phù hợp.

Một cháu bé dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt tham gia chương trình. (Ảnh: CTV)

Đồng hành cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười, tiếp nối các hoạt động hỗ trợ người bệnh mắc dị tật bẩm sinh tại khu vực. Trong hai năm 2023 và 2025, Bệnh viện đã phối hợp tiếp nhận, khám sàng lọc cho 450 trường hợp, trong đó 197 bệnh nhân được phẫu thuật.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chương trình phẫu thuật nụ cười không chỉ mang đến cơ hội điều trị cho người bệnh mắc dị tật bẩm sinh mà còn góp phần giúp các em cải thiện sức khỏe, chức năng và tự tin hơn trong cuộc sống".

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CTV)

"Việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình thể hiện trách nhiệm của Bệnh viện, đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với người dân. Bên cạnh phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức, đơn vị để triển khai những chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng”, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Nhiều gia đình có con dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cùng một số dị tật bẩm sinh khác tham gia chương trình. (Ảnh: CTV)

Để chương trình diễn ra thuận lợi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã bố trí đội ngũ nhân viên y tế, phòng khám, phòng phẫu thuật và khu vực theo dõi hậu phẫu; đồng thời huy động các tình nguyện viên của Quỹ Hạnh phúc Y Dược Buôn Ma Thuột và nhân viên Bệnh viện hỗ trợ người bệnh, gia đình trong suốt quá trình tham gia chương trình. Sự chuẩn bị đồng bộ này góp phần bảo đảm các hoạt động được triển khai an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho người bệnh.

Sau ngày khám sàng lọc 25/9, Chương trình phẫu thuật nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ tiếp nối với hoạt động phẫu thuật từ ngày 26 đến 29/9 dành cho các trường hợp đủ điều kiện theo chỉ định chuyên môn.