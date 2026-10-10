Đắk Lắk khai mạc triển lãm tranh lụa 'Sợi tơ Cao nguyên'

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các họa sỹ có tác phẩm tham gia triển lãm. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Sáng 10/10, tại Bảo tàng Thế giới Càphê, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc triển lãm tranh lụa với chủ đề “Sợi tơ Cao nguyên,” giới thiệu 39 tác phẩm của 11 họa sỹ, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm được sáng tác trong những năm gần đây, thể hiện tình cảm, sự gắn bó của các họa sỹ với vùng đất và con người Đắk Lắk.

Thông qua chất liệu lụa truyền thống, các tác giả mang đến những góc nhìn đa dạng về cảnh sắc đại ngàn, đời sống sinh hoạt, nghề thủ công và những ký ức văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Tranh lụa vốn nổi bật bởi bề mặt mềm mại, những lớp màu trong trẻo và khả năng diễn tả sắc độ tinh tế. Với đặc trưng ấy, chất liệu không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng cho từng tác phẩm mà còn giúp các họa sỹ thể hiện những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng về thiên nhiên và con người Tây Nguyên.

Tại không gian trưng bày, công chúng có dịp thưởng lãm nhiều tác phẩm đáng chú ý như “Hồng Nhàn” của họa sỹ Lê Hồng, “Hồn gốm Tây Nguyên” của họa sỹ Trần Thị Đào, “Nâng sợi” của họa sỹ Trần Thị Nhẫn, “Chiều bên hiên nhà dài” của họa sỹ Võ Trung Vĩnh và “Miền nhớ” của họa sỹ Nguyễn Thu Vân.

Mỗi tác phẩm mang một cách thể hiện và câu chuyện riêng. Trong đó, “Chiều bên hiên nhà dài” gợi lên vẻ bình yên của không gian nhà dài truyền thống qua những gam màu nhẹ nhàng. Bộ tranh “Hồn gốm Tây Nguyên” khơi gợi những liên tưởng về nghề gốm thủ công lâu đời của người M’nông, còn tác phẩm “Nâng sợi” đưa người xem đến với khung dệt và những dải thổ cẩm nhiều màu sắc, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào địa phương.

Đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên bức tranh đa chiều về Tây Nguyên, nơi cảnh sắc thiên nhiên, con người, nghề thủ công và những ký ức văn hóa cùng hiện diện qua ngôn ngữ hội họa. Qua đó, triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của tranh lụa mà còn thể hiện sự trân trọng của các nghệ sỹ đối với những giá trị đã làm nên bản sắc vùng đất cao nguyên.

Tham quan triển lãm, các du khách có dịp để tìm hiểu sâu hơn về tranh lụa và cảm nhận sự khác biệt của chất liệu này so với những hình thức hội họa khác.

Triển lãm “Sợi tơ Cao nguyên” cũng là dịp hội ngộ của các họa sỹ đến từ Đắk Lắk và nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các nghệ sỹ ở nhiều vùng miền góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và thúc đẩy hoạt động mỹ thuật.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Thế giới Càphê còn góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách khi đến với Buôn Ma Thuột.

Triển lãm tranh lụa “Sợi tơ Cao nguyên” mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 10/10 đến hết ngày 30/10/2026 tại Bảo tàng Thế giới Càphê, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.