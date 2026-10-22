Đắk Lắk khắc phục bất cập về giao thông, sản xuất xung quanh cao tốc

Một đoạn đường gom dân sinh thuộc Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong chưa hoàn thành. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 22/10, đại diện Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục đường gom dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hệ thống kênh mương tại khu vực lân cận cao tốc sau phản ánh của TTXVN.

Sau thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư và khẩn trương triển khai thi công, hệ thống đường gom dân sinh xung quanh Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong qua địa bàn phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân cơ bản đã hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khi đó, hệ thống kênh mương tại một số khu vực cũng được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập do dự án cao tốc gây ra, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Một số hầm chui qua cao tốc cũng đã được đầu tư đường dẫn, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất.

Theo đại diện Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, các đơn vị thi công đang thực hiện thủ tục bàn giao tài sản cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ theo quy định.

Ghi nhận tại khu vực chân ruộng Gò Độ (thuộc khu phố Hòa Tân, phường Đông Hòa), tuyến đường bê tông kiên cố qua hầm chui cao tốc đã thay thế đường đất gồ ghề, lầy lội trước đây. Nhờ đó, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thuận tiện hơn, nhất là trong mùa thu hoạch. Hệ thống mương thoát nước chạy song song với đường bê tông cũng đã được xây dựng hoàn thành.

Ông Nguyễn Hữu Chẵn (phường Đông Hòa) cho biết trước đây sau khi tuyến cao tốc hoàn thành, đường dẫn qua hầm chui chưa được bê tông hóa nên việc đi lại, sản xuất rất khó khăn. Vào mùa mưa, đường trở nên lầy lội. Nay đơn vị thi công đã xây dựng tuyến đường bê tông rộng 2 m qua hầm chui nên người dân rất phấn khởi. Việc vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, giao thông đi lại ổn định.

Theo ông Võ Hoàng Thiện - Giám đốc Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, sau khi được chủ đầu tư triển khai các hạng mục, đơn vị đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực để xây dựng đường gom dân sinh phục vụ người dân khu vực xung quanh cao tốc.

Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành, góp phần bảo đảm việc đi lại ổn định. Hiện chỉ còn một tuyến đường gom dẫn vào nhà một hộ dân tại phường Đông Hòa chưa hoàn thành do thời tiết bất lợi. Đơn vị đang cố gắng thi công phần nền; khi thời tiết khô ráo sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong vẫn còn một số bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân tỉnh Đắk Lắk.

Tại một số khu vực ruộng đồng, nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sản xuất lúa do mương tiêu thoát nước chưa được nạo vét, gây ngập úng; đất đá từ công trình cũng tràn xuống ruộng khi xảy ra mưa lũ.

Trong khi đó, một số tuyến đường gom dân sinh xung quanh cao tốc thi công dang dở, chưa được đấu nối với khu vực hầm chui, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất của người dân./.