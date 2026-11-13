Ngày 13/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh vừa có thư ngỏ kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân chung tay phát hiện, phản ánh những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an Đắk Lắk tổng rà soát hạ tầng, tổ chức giao thông trên toàn tỉnh. Ảnh: N.H

Theo đại tá Trần Bình Hưng, thời gian qua, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của người dân, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cơ bản được đáp ứng.

Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá cho thấy, bên cạnh nguyên nhân chủ quan từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên quan đến hạ tầng và tổ chức giao thông.

Để kịp thời nhận diện, khắc phục những tồn tại, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai cao điểm tổng rà soát hạ tầng và tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân phản ánh bất cập về hạ tầng giao thông.

Theo đó, Công an tỉnh kêu gọi người dân phát hiện, phản ánh các vị trí thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn hoặc ùn tắc giao thông; những đoạn đường hư hỏng, sụt lún; các đoạn đường cong, cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn.

Cùng với đó là những bất cập về hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường bị thiếu, che khuất hoặc bố trí chưa hợp lý; các điểm đấu nối, lối mở tự phát và những khu vực cổng trường học, bệnh viện, chợ, khu dân cư chưa bảo đảm an toàn giao thông.

Về cách thức thực hiện, người dân có thể quét mã QR đính kèm thư ngỏ để cung cấp thông tin, vị trí cụ thể, hình ảnh hoặc video thực tế (nếu có). Thời gian triển khai cao điểm từ nay đến hết ngày 30/11/2026. Sau thời gian này, Công an tỉnh tiếp tục tiếp nhận thông tin thường xuyên qua kênh Nhân dân góp ý, phản ánh.

Đại tá Trần Bình Hưng cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp nhận, xác minh và đề xuất xử lý mọi thông tin phản ánh. Đồng thời, bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh theo đúng quy định pháp luật.

Thông qua đợt rà soát, Công an tỉnh Đắk Lắk mong muốn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng của người dân trong việc phát hiện, khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Trước đó, chiều 9/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng rà soát đường bộ và tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh. Đợt rà soát tập trung vào các tuyến đường, nút giao, điểm đấu nối, khu vực đông dân cư, trường học và những vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Tại hội nghị, đại tá Trần Bình Hưng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát toàn diện, thực chất; kịp thời phát hiện, kiến nghị và theo dõi kết quả khắc phục. Đồng thời, đề nghị các cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương chủ động xử lý những bất cập thuộc thẩm quyền, triển khai ngay các biện pháp cảnh báo tại vị trí nguy hiểm, không để nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài.