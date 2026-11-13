Đắk Lắk kêu gọi người dân phản ánh bất cập giao thông qua mã QR.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ký thư ngỏ, kêu gọi cán bộ, Đảng viên và người dân chung tay phát hiện, phản ánh những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên địa bàn.

Nội dung phản ánh tập trung vào các vị trí thường xảy ra tai nạn, ùn tắc; mặt đường hư hỏng, sụt lún; đoạn đường nguy hiểm, khuất tầm nhìn; hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường thiếu hoặc bố trí chưa hợp lý. Các điểm đấu nối, lối mở tự phát và khu vực cổng trường, bệnh viện, chợ, khu dân cư chưa bảo đảm an toàn cũng thuộc diện rà soát.

Thư ngõ kèm mã QR giúp người dân phản ánh bất cập giao thông tại Đắk Lắk.

Người dân quét mã QR đính kèm thư ngỏ để cung cấp thông tin, vị trí chính xác cùng hình ảnh, video thực tế nếu có. Đợt cao điểm kéo dài đến hết ngày 30/11; sau thời gian này, việc tiếp nhận phản ánh vẫn được duy trì thường xuyên.

Công an tỉnh sẽ tiếp nhận, xác minh, đề xuất xử lý và bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân cung cấp.