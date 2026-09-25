Đắk Lắk kết nối giao thương, tập huấn mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại hội nghị.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), đồng thời tạo điều kiện để hội viên, nông dân giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phân phối.

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều nội dung thiết thực, trong đó có Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; hội nghị kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Bên cạnh đó là lễ trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”, tuyên dương các mô hình, chuỗi hoạt động, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Bà H’Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cũng được triển khai, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên. Dịp này, CLB “Nông dân với pháp luật” được ra mắt; đồng thời ký kết chương trình phối hợp tăng cường thông tin, truyền thông, đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh H’Giang Niê nhấn mạnh, chuỗi hoạt động là dịp phát huy vai trò của tổ chức Hội trong đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng gắn với yêu cầu về chất lượng, thị trường và chuyển đổi số, việc tạo không gian kết nối giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, các chủ thể sản xuất có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và từng bước hình thành, mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho các cá nhân.

Theo Hội Nông dân tỉnh, chuỗi hoạt động còn hướng đến nâng cao kỹ năng quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó khuyến khích hội viên, nông dân chủ động đổi mới tư duy, chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho 182 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk, gồm 173 cán bộ Hội và 9 cán bộ ngoài tổ chức Hội. Việc trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng tuyên dương 42 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai các công trình, mô hình và hoạt động thi đua tại cơ sở.