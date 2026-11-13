Đắk Lắk hướng dẫn sử dụng nước tiết kiệm, chủ động ứng phó mùa khô

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Hội trường số 4, UBND tỉnh, kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì.

Tham gia có đại diện các đơn vị chuyên môn, cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách kinh tế, nông nghiệp tại các điểm cầu.

Tổ chức sản xuất phù hợp với nguồn nước

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh hạn hán, thiếu nước là những rủi ro thường xuyên đối với sản xuất và đời sống tại Tây Nguyên. Việc chuẩn bị phương án ứng phó cần được thực hiện chủ động, gắn với thông tin dự báo và khả năng cung cấp nước ở từng địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: nhận diện nguy cơ, khai thác thông tin cảnh báo; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm và điều chỉnh sản xuất; nâng kỹ năng tư vấn, hướng dẫn nông dân bảo vệ, phục hồi sản xuất.

Đối với cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả, yêu cầu đặt ra là sử dụng nước hợp lý, áp dụng giải pháp tưới tiết kiệm. Vùng trồng lúa cần bố trí thời vụ, cơ cấu giống linh hoạt, ưu tiên giống ngắn ngày; xem xét chuyển đổi cây trồng trên diện tích kém hiệu quả, phù hợp điều kiện nguồn nước và gắn với đầu ra sản phẩm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị học viên trao đổi những tình huống thực tế, vận dụng kiến thức sau tập huấn để hướng dẫn người dân. Trung tâm Khuyến nông tỉnh giữ vai trò đầu mối phối hợp, theo dõi và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương.

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Đăng Phong (DAPHOVINA) trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng tưới tiết kiệm, giữ ẩm và tích trữ nước

Tại chương trình, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi, trình bày chuyên đề về tổ chức phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và công tác chuẩn bị ứng phó tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), trao đổi các giải pháp nâng năng lực ứng phó cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông cộng đồng.

Các nội dung tập trung vào tưới tiết kiệm, giữ ẩm đất, tích trữ nước và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Việc lựa chọn giải pháp cần bám sát điều kiện từng vùng trồng, giúp người dân chủ động chăm sóc cây và phân bổ nguồn nước phù hợp.

Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ người dân tăng khả năng tích trữ nước

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Đăng Phong (DAPHOVINA) trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xã Ea Nuôl được hỗ trợ 5 bồn.

Hoạt động nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện tích trữ nước, giảm khó khăn khi nguồn cấp bị thiếu hụt.

Từ hướng dẫn kỹ thuật đến hỗ trợ phương tiện chứa nước, chương trình góp phần đưa các giải pháp thích ứng đến gần cơ sở. Chủ động nguồn nước, chăm sóc đất và tổ chức sản xuất phù hợp là những công việc cần được duy trì để bảo vệ cây trồng, ổn định sinh kế trong mùa khô.