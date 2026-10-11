Đắk Lắk hợp tác Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, thúc đẩy quản trị dữ liệu và chuyển đổi số

Toàn cảnh lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số

UBND tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo phát biểu tại buổi lễ.

Diễn ra đúng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, lễ ký kết thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai khung kiến trúc, quản trị và quản lý dữ liệu tỉnh; kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; nghiên cứu mô hình sàn dữ liệu và phát triển kinh tế dữ liệu. Các nội dung hợp tác còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng nền tảng dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ số và công nghệ phân tích dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối triển khai phía tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tổ chức thực hiện. Bản ghi nhớ có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký. Hai bên định kỳ đánh giá kết quả phối hợp 6 tháng hoặc 1 năm một lần, xác định nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), phát biểu tại lễ ký kết.

Nâng cao hiệu quả kết nối, khai thác dữ liệu và dịch vụ công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo cho biết, thời gian qua, tỉnh đã hình thành một số nền tảng quan trọng phục vụ chuyển đổi số. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu được duy trì, hỗ trợ kết nối các hệ thống của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương.

Nhiều nguồn dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ tịch, năng lực hành nghề xây dựng và các dịch vụ dữ liệu chuyên ngành tài chính đã được kết nối, khai thác.

Trong cung cấp dịch vụ công, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến; 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống iGate. Một số đơn vị đạt 100% số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả.

Đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn khó khăn cần được hỗ trợ tháo gỡ. Theo bà Hồ Thị Nguyên Thảo, việc ký kết tạo khuôn khổ để hai bên tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đắk Lắk hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Tỉnh cũng hướng tới khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công; nghiên cứu các mô hình, nền tảng và công nghệ mới dựa trên dữ liệu. Công tác đào tạo cán bộ về quản trị, phân tích, khai thác và bảo vệ dữ liệu được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ phát triển nền tảng số

Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh nhấn mạnh, dữ liệu giữ vai trò quan trọng trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu đồng bộ là nền tảng nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, phát triển dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Thông qua bản ghi nhớ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ phối hợp với tỉnh trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu. Hai bên đồng thời nghiên cứu giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới phù hợp với thực tiễn.

Sự hợp tác được kỳ vọng giúp Đắk Lắk từng bước nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu, thúc đẩy cải cách hành chính và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.