Lực lượng kiểm lâm các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chiều 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm 4 địa phương đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh.

Phạm vi phối hợp bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành, chia sẻ dữ liệu, cảnh báo nguy cơ, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đến phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn đa dạng sinh học và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Với tinh thần xuyên suốt là “rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, thông tin kịp thời, phối hợp thực chất và xử lý đúng thẩm quyền”. Việc ký kết và triển khai đồng bộ các quy chế được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường gắn kết giữa các địa phương nhằm bảo vệ bền vững tài nguyên rừng khu vực giáp ranh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và UBDN tỉnh Khánh Hòa ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, làm rõ khó khăn, vướng mắc; thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và hỗ trợ sinh kế bền vững...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng, nhằm đưa quy chế sớm hoạt động hiệu quả, các địa phương thống nhất vai trò của lực lượng kiểm lâm là đầu mối nghiệp vụ thường xuyên; duy trì liên lạc, đường dây nóng, cơ chế cảnh báo nhanh; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế để tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tỉnh chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm trực thuộc, công chức kiểm lâm làm việc tại địa bàn và lực lượng chuyên trách có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng và lực lượng chức năng; xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp hoặc văn bản phân công để triển khai quy chế, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Tổ chức hoặc tham gia tuần tra, kiểm tra, xác minh, quản lý lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý vụ việc trong phạm vi chức năng, thẩm quyền; tổng hợp tình hình vi phạm, điểm nóng và kiến nghị giải pháp…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để các quy chế sớm đi vào thực tiễn, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phổ biến và tổ chức thực hiện các nội dung đã được ký kết; xác định rõ cơ quan đầu mối, cán bộ phụ trách và phương thức trao đổi, xử lý thông tin, bảo đảm phối hợp thường xuyên, kịp thời khi phát sinh các vụ việc; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm tra, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là tại các địa bàn trọng điểm vùng giáp ranh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng; duy trì trao đổi thông tin, giao ban, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực giáp ranh giữa 4 tỉnh có địa bàn rộng, trải dài qua 69 xã, phường. Đây là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn, hệ sinh thái đa dạng, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp, khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Từ ngày 1/1/2024 đến tháng 10/2026, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng của 4 tỉnh đã tổ chức 1.608 đợt/lượt phối hợp tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng tại các tuyến giáp ranh, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý 139 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị khu vực giáp ranh đã có 347 lượt trao đổi, cung cấp và xác minh thông tin liên quan đến tình hình bảo vệ rừng và kết quả kiểm tra tại khu vực giáp ranh, góp phần nâng cao khả năng nhận diện địa bàn trọng điểm, hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và phối hợp chuyển giao thông tin, hồ sơ vụ việc kịp thời.