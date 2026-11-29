Lực lượng phường Bình Kiến ngăn cản một trường hợp cố băng qua đường bị ngập. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, nước sông dâng cao đe dọa các khu dân cư, gây ngập úng các tuyến đường tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, rạng sáng 29/11, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân sinh sống tại vùng trũng thấp đến nơi an toàn và di chuyển qua khu vực ngập lũ.

Tại xã Hòa Thịnh, ghi nhận lúc từ 1-4 giờ sáng 29/11, mưa lớn khiến mực nước tại một số khu vực dâng cao, tràn lên mặt đường.

Đặc biệt, khu vực đoạn đường ĐX75 (gần chợ Hòa Thịnh), nước dâng cao khoảng 0,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng Công an xã đã dùng nhiều phương tiện máy cày hỗ trợ người dân di chuyển qua các tuyến đường đang bị ngập sâu bảo đảm an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, do mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 29 tại các vị trí Km66 và Km76+500 bị ngập sâu khoảng 30cm, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Đơn vị khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không đi vào khu vực đường đang bị ngập sâu, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ghi nhận tại sông Kỳ Lộ đoạn qua xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông, mực nước sông đã dâng cao trong đêm 28/11 rạng sáng 29/11 khiến cho một số tuyến đường trục chính bị ngập sâu; người và phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại.

Tại xã Đồng Xuân, trong sáng 29/11, tuyến đường ĐT 641, cầu sông Cô, đầu cầu sắt La Hai, nước lũ đang rút dần. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ứng trực để cảnh báo người dân.

Lãnh đạo xã Xuân Phước cho biết, đến rạng sáng nay, chính quyền địa phương đã di dời gần 40 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát lúc 5 giờ sáng 29/11, từ 4 giờ ngày 28/11 đến 4 giờ ngày 29/11, khu vực tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số địa điểm ở mức cao, như: Hòa Thịnh 339,6 mm, Sơn Thành 317 mm, Tuy Hòa 266 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc, nền đất yếu và ven sông, suối.

Dự báo, từ sáng sớm ngày 29/11 đến sáng ngày 30/11, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140 mm, có nơi trên 180 mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường độ lớn, trên 80 mm trong 3 giờ. Từ trưa ngày 30/11, cường độ mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và ngập cục bộ tại khu vực đô thị; đồng thời đề phòng sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và vật nuôi.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và các bản tin cảnh báo tiếp theo; chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, không đi qua ngầm tràn, sông suối khi nước dâng cao, chảy xiết; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra./.