Đắk Lắk hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Trung tuần tháng 11/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk triển khai phong trào “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo”, gắn với cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk được vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phong trào vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành với hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên những xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Nội dung hỗ trợ được xác định theo nhu cầu từng hộ, tập trung phát triển sinh kế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh việc giúp đỡ phải tạo điều kiện để các hộ chủ động phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Định hướng này đặt trọng tâm vào thay đổi tư duy sản xuất của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thay vì chỉ trông chờ hỗ trợ vật chất, các hộ được vận động chủ động phát huy nội lực, học hỏi kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Trước đó, hồi tháng 10/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án xây dựng và phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, theo hướng “Kinh tế phát triển - Xã hội văn minh - Quốc phòng, an ninh vững mạnh”.

Trong tổng số 51 xã đặc biệt khó khăn, Đắk Lắk lựa chọn 20 xã tập trung nguồn lực, gồm 14 xã phía Tây và 6 xã phía Đông. Đáng chú ý, 14/20 xã có từ 7 tiêu chí đặc biệt khó khăn trở lên.

Thay vì hỗ trợ phân tán, đề án định hướng đầu tư có trọng tâm, kết hợp nguồn lực Nhà nước với sự đồng hành của doanh nghiệp và xã hội. Mỗi xã phấn đấu hình thành ít nhất một mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn, một chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ và một sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm đặc trưng.

Trong định hướng này, kinh tế tập thể và HTX được xem là lực lượng quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản.

Đắk Lắk hiện có 1.255 HTX, 8 liên hiệp HTX và 510 tổ hợp tác. Trong đó, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 69%. Đây là nền tảng để khai thác lợi thế các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, ca cao, lúa gạo, lâm nghiệp và thủy sản.

Thông qua HTX, các hộ sản xuất nhỏ lẻ có điều kiện liên kết, thống nhất quy trình canh tác, nâng cao chất lượng và tiếp cận doanh nghiệp chế biến, thương mại. Việc tham gia tổ chức kinh tế tập thể cũng giúp người dân từng bước làm quen với phương thức sản xuất hàng hóa, thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống.

Một mô hình đang thu hút đồng bào dân tộc thiểu số tham gia là HTX Nông nghiệp bền vững Helena - Chư Kbô, xã Krông Búk, Đắk Lắk. HTX tập hợp khá đông đồng bào dân tộc Ê-đê sản xuất cà phê, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Trước đây, đầu ra cà phê của các thành viên chủ yếu phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ. Giá bán thiếu ổn định, thông tin thị trường hạn chế khiến người trồng thường ở thế bị động. Để thay đổi tình trạng này, HTX Nông nghiệp bền vững Helena - Chư Kbô đã xây dựng website, sử dụng Zalo và Facebook để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng. Ban đầu, một số thành viên còn e ngại vì chưa quen với phương thức kinh doanh mới. Tuy nhiên, khi thấy sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận người mua, tiêu thụ thuận lợi và giá bán tốt hơn, bà con dần chủ động tham gia.

Tham gia HTX giúp đồng bào dân tộc Ê-đê ở Đắk Lắk thay đổi phương thức canh tác cà phê và tang thu nhập.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ mở rộng kênh quảng bá mà còn giúp HTX tiếp cận thông tin thị trường, nâng cao khả năng kết nối tiêu thụ. Qua đó, các thành viên là đồng bào Ê-đê có thêm động lực thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đắk Lắk định hướng tiếp tục hỗ trợ các HTX đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ. Đây là hướng đi giúp đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản, thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu.

Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu đưa 51 xã, 449 thôn, buôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đồng thời giảm nhanh số hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc phát triển HTX, liên kết chuỗi và chuyển giao kỹ thuật giúp người dân thay đổi tư duy, phương thức sản xuất. Qua đó, đồng bào có thể phát huy lợi thế địa phương, chủ động tạo sinh kế và từng bước thoát nghèo bền vững.