Đắk Lắk: Góp ý hồ sơ đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp

Chiều 19/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội đồng góp ý, phản biện xã hội và phản biện khoa học đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi họp.

Dự án do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thu mua và Chế biến Nông sản Thanh Luân đề xuất thực hiện, với diện tích khoảng 268,1 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng. Dự án hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trồng cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, sản xuất cây giống và sơ chế nông sản. Theo hồ sơ đề xuất, công suất thiết kế khoảng 4.000 – 4.200 tấn sản phẩm nông nghiệp/năm và sản xuất, nhân, chăm sóc khoảng 1 triệu cây giống/năm, có quy mô tương đối lớn, định hướng hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, kết hợp trồng trọt, sản xuất cây giống, thực nghiệm và sơ chế nông sản. Nếu được triển khai hiệu quả, dự án có thể góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao tại địa phương.

Tại buổi phản biện, hội đồng cơ bản thống nhất về sự cần thiết đầu tư dự án, đồng thời đánh giá đây là hướng đi có tiềm năng góp phần khai thác lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài, Hội đồng đề nghị nhà đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Các ý kiến tập trung vào việc làm rõ năng lực tài chính, khả năng bố trí 60 tỷ đồng vốn góp và huy động 140 tỷ đồng vốn vay; rà soát hiện trạng, ranh giới, quyền sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch và các điều kiện pháp lý liên quan. Đồng thời, cần đánh giá cụ thể nguồn nước, điều kiện canh tác, cơ cấu cây trồng, thị trường tiêu thụ, hiệu quả kinh tế và phương án bảo vệ môi trường.

Hội đồng cũng đề nghị dự án xác định rõ các sản phẩm chủ lực, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên những cây trồng có lợi thế và giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương như cà phê, sầu riêng và các loại cây trồng có tiềm năng. Đặc biệt, cần làm rõ các giải pháp công nghệ được áp dụng, thể hiện tính đổi mới, hiệu quả thực chất và khả năng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm.

Thông qua hoạt động góp ý, phản biện, Liên hiệp hội tỉnh góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để nhà đầu tư hoàn thiện phương án, đồng thời hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ theo quy định. Việc tiếp thu đầy đủ các kiến nghị sẽ góp phần nâng cao tính khả thi, hiệu quả của dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút nguồn lực đầu tư, hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.