Đắk Lắk: Gỡ điểm nghẽn 26,7m² mặt bằng cuối cùng tại dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1

Ngày 22/9, UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết định thu hồi 26,7m² đất của hộ ông Đ.T.H và bà T.T.N (tại buôn Tul A) để bàn giao cho nhà thầu thi công hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1, đoạn từ cầu Buôn Ky đến Km 49+00.

26,7m² mặt bằng cuối cùng của dự án được tháo dỡ, bàn giao cho nhà thầu thi công hoàn thành dự án. Ảnh: N.H

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực đất thu hồi. Phạm vi thực hiện được căng dây, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn giao thông. Máy móc được huy động để tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng. Quá trình thu hồi phần diện tích đất diễn ra dưới sự giám sát của các cơ quan liên quan.

Theo quyết định, diện tích bị thu hồi là 26,7m² đất ở nông thôn, thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 127. Đây là phần mặt bằng cuối cùng còn vướng mắc tại dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1, đoạn từ cầu Buôn Ky đến Km 49+00, qua địa bàn xã Ea Wer.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tháo dỡ, ông Đặng Thọ Dần, Giám đốc điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác thu hồi đất.

Ngôi nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng bị tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo ông Dần, việc vướng 26,7m² đất của hộ ông H khiến dự án chưa thể hoàn thành. Việc bàn giao phần mặt bằng cuối cùng có ý nghĩa rất lớn, giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án.

"Tháo gỡ phần mặt bằng cuối cùng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện hoàn thành toàn bộ dự án. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công, sớm đưa tuyến đường vào khai thác", ông Dần cho biết.

Nếu mặt bằng được bàn giao và thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ hoàn thành khối lượng còn lại trong khoảng một tuần, bảo đảm thi công thông suốt và sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo Thông báo số 1432/TB-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã Ea Wer, nội dung gồm cưỡng chế thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về thu hồi đất và Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 về buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lộ giới tỉnh lộ 1.

Trước đó, UBND xã Ea Wer đã yêu cầu hộ ông H, bà N tự di dời tài sản, vật dụng khỏi khu vực cưỡng chế trước ngày 22/9. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định.

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1, đoạn từ cầu Buôn Ky đến Km 49+00 có tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng xây lắp của dự án đạt 97,3%.