Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày di sản tư liệu sắc phong.

Tại Bảo tàng Đắk Lắk (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Sắc phong – nguồn tư liệu quý về lịch sử và văn hóa

Sắc phong là loại hình di sản tư liệu do các triều đại phong kiến ban cấp cho những nhân vật lịch sử và các vị thần được cộng đồng tôn thờ. Không chỉ có giá trị về lịch sử, hành chính và tín ngưỡng, sắc phong còn phản ánh quá trình hình thành, phát triển của các cộng đồng thôn, xã; hệ thống thần linh được thờ phụng và chính sách quản lý tín ngưỡng của nhà nước phong kiến qua từng thời kỳ.

Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát và thống kê, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiện còn 183 sắc phong. Trong đó, 27 sắc phong dành cho 13 nhân vật lịch sử và 156 sắc phong dành cho 15 vị thần. Đây là nguồn tư liệu có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu lịch sử địa phương, quá trình khai phá đất đai, hình thành cộng đồng dân cư và đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Việc tổ chức trưng bày giúp những tư liệu quý được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu về lịch sử vùng đất, các bậc tiền nhân có công với quê hương và những giá trị tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách tìm hiểu nét đẹp văn hóa qua các sản phẩm thủ công truyền thống.

Giới thiệu 50 sắc phong tiêu biểu đến công chúng

Tại đợt trưng bày, Bảo tàng Đắk Lắk lựa chọn giới thiệu 50 sắc phong tiêu biểu, gồm 19 sắc phong dành cho 4 nhân vật lịch sử và 31 sắc phong của 9 vị thần.

Trong số các nhân vật lịch sử được giới thiệu có danh nhân Lương Văn Chánh với 14 sắc phong; võ quan Dương Văn Khoa và Nguyễn Công Nhàn, mỗi người có 2 sắc phong; ông Lê Trung Lập – tiền nhân khai phá vùng đất đồng bằng Tuy Hòa – có 1 sắc phong. Đây là những tư liệu ghi nhận công trạng của các nhân vật gắn với quá trình hình thành và phát triển vùng đất phía Đông tỉnh.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu sắc phong dành cho các vị thần gắn với tín ngưỡng dân gian như Thiên Y A Na, Bạch Mã, Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị, Cao Các, Hà Bá, Nam Hải, Thổ Địa, Quan Thánh Đế Quân và Thành Hoàng. Một số sắc hợp phong cùng hình ảnh các di tích thờ tự cũng được giới thiệu nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa di sản tư liệu với đời sống cộng đồng.

Đáng chú ý, có 3 bản sắc phong gốc được Bảo tàng Đắk Lắk giới thiệu trực tiếp. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật cũng như kỹ thuật chế tác của loại hình di sản tư liệu đặc biệt này.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa

Bên cạnh hoạt động trưng bày, từ ngày 22-24/11, Bảo tàng Đắk Lắk còn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn và trải nghiệm nghề thủ công, thực hành chế biến một số sản phẩm ẩm thực dân gian với sự tham gia của 10 nghệ nhân.

Các hoạt động góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, giúp người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm những giá trị truyền thống. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân giới thiệu kỹ năng, tri thức dân gian, góp phần duy trì sự kế thừa giữa các thế hệ.

Trong định hướng phát triển bền vững, bảo tồn di sản tư liệu và văn hóa truyền thống không chỉ có ý nghĩa gìn giữ bản sắc địa phương mà còn mở ra cơ hội khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Thông qua chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa”, Đắk Lắk tiếp tục lan tỏa ý thức trân trọng, bảo vệ di sản, kết nối truyền thống với đời sống hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.