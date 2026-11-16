Đắk Lắk giao đất làm nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Thành Nhất

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UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3668/QĐ-UBND giao 18.879,7 m² đất tại phường Thành Nhất cho Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư, đại diện liên danh 4 doanh nghiệp, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại địa phương.

Theo quyết định, liên danh thực hiện dự án gồm Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đức Tín, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thái Hòa và Công ty TNHH Xây dựng Trường Xuân.

Trong tổng diện tích đất được giao, có 17.379,7 m² đất ở tại đô thị dành cho xây dựng nhà ở xã hội và các công trình phục vụ trực tiếp khu nhà ở xã hội, gồm cây xanh, sân chơi, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Diện tích còn lại 1.500 m² được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại.

Đối với phần diện tích 17.379,7 m² xây dựng nhà ở xã hội và các công trình phục vụ trực tiếp, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Với 1.500 m² đất xây dựng nhà ở thương mại, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được Bộ trưởng Bộ Công an chấp thuận tại Quyết định số 6448/QĐ-BCA-H02 ngày 09/10/2026. Đối với người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trong dự án, thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định pháp luật.

Việc giao đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 6448/QĐ-BCA-H02.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định giá đất đối với diện tích 1.500 m² xây dựng nhà ở thương mại, chuyển thông tin để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thuế tỉnh Đắk Lắk được giao xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại, thông báo cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn các thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến 1.500 m² đất xây dựng nhà ở thương mại; sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới và diện tích được giao. Doanh nghiệp cũng phải chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, bảo đảm triển khai dự án theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.