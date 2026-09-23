Đắk Lắk: Giám sát giảm nghèo bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Súp

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn giám sát số 36 do bà Đỗ Thị Như Tình, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Ea Súp nhằm giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo xã Ea Súp.

Theo UBND xã Ea Súp, địa phương được thành lập tháng 6/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ea Súp, xã Cư M’Lan và xã Ea Lê. Sau sáp nhập, toàn xã có 20 thôn, buôn, 6.995 hộ với 30.086 nhân khẩu thuộc 23 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,5% dân số toàn xã.

Bà Đỗ Thị Như Tình Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn phát biểu.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ea Súp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm nghèo, đồng thời huy động và lồng ghép nhiều nguồn lực để triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần. Qua đó, địa phương từng bước hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, chiếm 27,6% tổng số hộ dân tộc thiểu số. Nhu cầu hỗ trợ giảm nghèo lớn nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Một số dự án, chính sách yêu cầu người dân có nguồn lực đối ứng, song khả năng đóng góp của các hộ nghèo còn thấp. Điều này ảnh hưởng đến việc triển khai các mô hình sinh kế cũng như khả năng nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả.

Bà Đặng Thị Thanh Nhung Phó Chủ tịch UBND xã Ea Súp phát biểu.

Bên cạnh đó, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng phát sinh một số khó khăn. Khối lượng hồ sơ, dữ liệu chuyển giao lớn, trong khi nhân lực tại cơ sở còn mỏng, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu, tổng hợp báo cáo và tổ chức thực hiện một số nội dung của chương trình.

Tại buổi làm việc, UBND xã Ea Súp kiến nghị tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực cho các địa bàn còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng nhân rộng và gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Địa phương cũng đề nghị có cơ chế tăng cường hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo nhằm duy trì kết quả giảm nghèo bền vững; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Kiểm tra mô hình hỗ trợ chăn nuôi.

Phát biểu kết luận, bà Đỗ Thị Như Tình ghi nhận những nỗ lực và kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền xã Ea Súp trong lãnh đạo, điều hành và triển khai chính sách giảm nghèo sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị xã tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí nghèo đa chiều; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân các dự án sinh kế và triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tính tự lực, chủ động của người dân trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Các khó khăn, đề xuất, kiến nghị của xã Ea Súp được Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.