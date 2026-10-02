Đắk Lắk giám sát công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn Ea Hiao

Đoàn giám sát khảo sát mô hình giảm nghèo.

Đoàn giám sát số 36 do bà Đỗ Thị Như Tình, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND xã Ea Hiao về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6/2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn giám sát đã kiểm tra, khảo sát thực tế việc triển khai các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sinh kế và điều kiện sống của một số hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn xã.

Xã Ea Hiao được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ea Hiao và xã Ea Sol trước đây. Hiện địa phương có 17 thôn, buôn, dân số trên 31.400 người thuộc 23 dân tộc anh em. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51,72% dân số toàn xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hiao Huỳnh Văn Vịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ea Hiao đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh vào thực tế địa phương. Các chính sách giảm nghèo được triển khai gắn với hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Trong năm 2024, xã Ea Hiao triển khai 2 dự án chăn nuôi bò cái sinh sản từ nguồn ngân sách Trung ương 695 triệu đồng và nguồn huy động, đối ứng 75 triệu đồng, với 15 hộ thụ hưởng.

Đến năm 2025, địa phương tiếp tục phê duyệt hỗ trợ phát triển sản xuất cho 35 hộ với kinh phí hơn 1,49 tỷ đồng, trong đó có 28 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình hỗ trợ được kỳ vọng giúp hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập.

Trưởng đoàn giám sát Đỗ Thị Như Tình phát biểu.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, xã Ea Hiao vận động xã hội hóa để xây mới nhà ở cho các hộ nghèo; phối hợp giải quyết việc làm, kết nối đưa 60 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Địa phương cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 2.083 lượt hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với tổng dư nợ đạt trên 109,8 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25%; năm 2025 giảm 1,32%, đều đạt chỉ tiêu được giao. Năm 2026, xã Ea Hiao đặt mục tiêu giảm thêm 70 hộ nghèo, trong đó có 61 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình vẫn còn một số khó khăn. Nguồn lực thực hiện còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; một số hộ tham gia mô hình thiếu kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật, điều kiện chuồng trại, vốn đối ứng và lao động. Một số hộ gặp khó khăn kinh tế đột xuất, tiềm ẩn nguy cơ không duy trì được tư liệu sản xuất được hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đỗ Thị Như Tình đề nghị xã Ea Hiao tiếp tục rà soát, phân nhóm hộ nghèo theo từng chiều thiếu hụt để xây dựng giải pháp hỗ trợ sát đúng, trúng đối tượng. Địa phương cần đa dạng hóa mô hình sinh kế, gắn với chuỗi giá trị và nghiên cứu các mô hình mới phù hợp từng nhóm hộ.

Đoàn giám sát cũng đề nghị chuyển trọng tâm từ hỗ trợ con giống, cho vay đơn thuần sang đào tạo nghề, giải quyết việc làm và kết nối xuất khẩu lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của người dân.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị xã Ea Hiao khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác số liệu về giải ngân, nguồn vốn chuyển tiếp giữa các năm để hoàn thiện báo cáo chính thức gửi Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị các cấp, các ngành xem xét, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong thời gian tới.