Đắk Lắk: Giải quyết thủ tục cụm công nghiệp trong 28 ngày theo 'luồng xanh'

Ngày 17/9, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông xử lý hồ sơ theo cơ chế "luồng xanh" đối với thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

Một góc Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.H

Theo quy trình, hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Thời gian kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển hồ sơ điện tử đến UBND cấp xã là 0,25 ngày làm việc.

UBND cấp xã xử lý hồ sơ trong 8,75 ngày làm việc. Trong đó, địa phương thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tiếp tục nhận hồ sơ trong 5 ngày, sau đó lập tờ trình và chuyển đến Sở Công thương.

Sở Công thương có 14 ngày làm việc để xử lý hồ sơ. Cơ quan này thực hiện việc lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành; xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức chấm điểm, lựa chọn chủ đầu tư và dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ trong 5 ngày làm việc. Nội dung gồm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, kết quả được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ để trả cho tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng quy trình điện tử; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thep UBND tỉnh Đắk Lắk, việc áp dụng cơ chế "luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.