Đắk Lắk: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Ngày 21/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă vừa yêu cầu ba Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Buôn Hồ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quyết liệt hoàn thành cam kết giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2026.

Nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tôn Đức Thắng. (Ảnh: N.H).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát kết quả thực hiện của ba Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và Ea Kar tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 10 còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu cam kết.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Buôn Ma Thuột được giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 1.702 tỷ đồng, đăng ký giải ngân 125 tỷ đồng trong tháng 10. Tuy nhiên, đến ngày 20/10, đơn vị mới giải ngân 10,566 tỷ đồng, đạt 8,45% kế hoạch cam kết.

Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Buôn Hồ đăng ký giải ngân 31,963 tỷ đồng nhưng mới thực hiện 2,366 tỷ đồng, đạt 7,40%.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ea Kar đăng ký giải ngân 45 tỷ đồng, thực tế mới đạt 6,970 tỷ đồng, tương đương 15,49%.

Tổng cộng, ba đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 2.784 tỷ đồng. Riêng tháng 10, tổng số vốn đăng ký giải ngân là 201,963 tỷ đồng nhưng đến ngày 20/10 mới thực hiện được 19,902 tỷ đồng, đạt 9,85%.

Như vậy, số vốn còn phải giải ngân để hoàn thành cam kết tháng 10 là 182,061 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá, ngày 25/10 là thời điểm chốt số liệu báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Trong khi đó, khối lượng vốn còn phải giải ngân rất lớn. Nếu các chủ đầu tư không tập trung thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt, nguy cơ không hoàn thành cam kết tháng 10 là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung của toàn tỉnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc ba Ban Quản lý dự án khu vực tập trung chỉ đạo, hoàn thành khối lượng vốn giải ngân còn lại; chuyển toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và hồ sơ chi trả bồi thường GPMB đến Kho bạc Nhà nước trước 17h ngày 25/10/2026.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm đẩy nhanh sản lượng, bù đắp khối lượng chậm tiến độ từ những tháng trước.

Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán cuốn chiếu ngay khi có khối lượng hoàn thành theo tuần, không để dồn hồ sơ thanh toán vào những ngày cuối tháng hoặc cuối năm.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn tại một số dự án như: Đường Tôn Đức Thắng, hồ thủy lợi Ea Tam, đường Phan Huy Chú, nâng cấp mở rộng đường 19/5, các dự án khu dân cư và nhiều công trình giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu rà soát các dự án đã hoàn thành quyết toán còn dư vốn hoặc vướng mắc kéo dài, không có khả năng giải ngân để kịp thời đề xuất điều chuyển vốn sang các công trình có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Đối với các sở, ngành, UBND tỉnh yêu cầu chủ động hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ, xác định giá đất, chính sách tái định cư và điều chỉnh nguồn vốn.

UBND các xã, phường có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định đối với các trường hợp cố tình cản trở, chây ì kéo dài.

Riêng Công ty Điện lực Đắk Lắk được đề nghị phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương rà soát, di dời các trụ điện vướng mặt bằng tại một số dự án giao thông trên địa bàn Buôn Hồ, bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch.

UBND tỉnh cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV hỗ trợ, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ vốn đầu tư công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những ngày còn lại của tháng 10.