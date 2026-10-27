Đắk Lắk: Giải bài toán chuỗi giá trị lúa gạo Ea Súp bằng quản trị số và liên kết bao tiêu

Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học tiên tiến từ Liên bang Nga, nền tảng số hóa Farming.vn và mô hình liên kết bao tiêu nông sản bền vững đang tạo nên xung lực mới cho vùng lúa biên giới Ea Súp (Đắk Lắk). Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thói quen canh tác truyền thống, chuỗi sản xuất khép kín này đang giải triệt để bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, giảm phát thải môi trường và nâng tầm thương hiệu hạt gạo Việt trên hành trình xanh hóa.

Công nghệ sinh học và nhật ký số: Lời giải cho bài toán tối ưu hóa nguồn lực sinh thái

Thực tiễn sản xuất lúa gạo tại khu vực Tây Nguyên thời gian qua vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn: Tình trạng lạm dụng phân bón hóa học làm suy thoái đất, chi phí vật tư đầu vào tăng cao và thiếu hụt dữ liệu canh tác minh bạch. Nhằm tái cấu trúc phương thức sản xuất theo hướng tuần hoàn, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T.G đã phối hợp cùng HTX Hữu cơ Đắk Lắk và HTX Đại Nghĩa triển khai mô hình khảo nghiệm công nghệ sinh học từ Liên bang Nga trên đồng ruộng Ea Súp.

Ứng dụng công nghệ sinh học và quản trị số trong sản xuất lúa gạo tại cánh đồng Ea Súp (Ảnh: C.H)

Việc đưa các chế phẩm sinh học vào quy trình làm đất và chăm sóc cây trồng không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng cho lúa, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và hệ sinh thái đất mà còn là bước đi chủ động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điểm đột phá mang tính dẫn dắt của mô hình là việc lồng ghép công nghệ sinh học với nền tảng quản trị dữ liệu Farming.vn. Toàn bộ nhật ký canh tác, từ khâu xuống giống, thời điểm bón phân, sử dụng vật tư cho đến diễn biến sinh trưởng, đều được số hóa công khai và ghi nhận theo thời gian thực.

Những ghi nhận này giúp việc trao đổi giữa người làm ruộng và người hướng dẫn kỹ thuật có căn cứ rõ ràng hơn. Khi cần rà soát một giai đoạn chăm sóc hoặc nhìn lại diễn biến mùa vụ, các bên có thể dựa vào thông tin đã lưu để đối chiếu, bổ sung và đánh giá. Đối với HTX, nhật ký số hỗ trợ tập hợp thông tin sản xuất và theo dõi tiến độ thực hiện. Đối với hoạt động khảo nghiệm, dữ liệu được ghi nhận là một phần cơ sở để xem xét mối liên hệ giữa quá trình áp dụng kỹ thuật và kết quả thu được.

Việc chuyển đổi từ "nhật ký trên giấy" sang "nhật ký số" giúp lực lượng kiểm tra chuyên môn và cán bộ kỹ thuật kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ dịch bệnh từ sớm. Quan trọng hơn, tập hợp dữ liệu chuẩn hóa này đóng vai trò như một "chứng thư sinh thái", tạo tiền đề vững chắc cho việc cấp mã vùng trồng, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về ESG của thị trường hiện đại.

Số hóa nhật ký canh tác trên ứng dụng Farming.vn giúp nông dân Ea Súp chuẩn hóa quy trình sản xuất và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: C.H)

Khép kín chuỗi liên kết bao tiêu: Tối ưu logistics và bảo đảm bài toán kinh tế bền vững

Một trong những "điểm nghẽn" cố hữu khiến nông dân e ngại khi áp dụng công nghệ mới chính là sự bấp bấp, biến động thất thường của thị trường đầu ra và rủi ro từ khâu tiêu thụ. Giải quyết trăn trở này, HTX Hữu cơ Đắk Lắk đã tham gia ngay từ đầu vụ với cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng lúa thuộc mô hình khảo nghiệm.

Sự chủ động kết nối giữa đơn vị thu mua, doanh nghiệp cung ứng giải pháp và các hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển dịch mối quan hệ từ "mua - bán đứt đoạn" sang "liên kết đối tác chiến lược", tạo dựng niềm tin cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học và mô hình liên kết bao tiêu đầu ra giúp giảm thất thoát logistics và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. (Ảnh: C.H)

Dưới góc độ kinh tế và logistics nông nghiệp, việc số hóa quá trình canh tác giúp đơn vị thu mua nắm bắt chính xác sản lượng và thời điểm thu hoạch dự kiến, từ đó lập kế hoạch vận tải, kho bãi và chế biến một cách tối ưu. Ngược lại, yêu cầu từ đầu ra cũng giúp HTX và nông dân định hướng việc tổ chức sản xuất ngay từ đầu mùa vụ. Điều này hạn chế tối đa tình trạng ứ đọng nông sản tại ruộng, giảm hao hụt sau thu hoạch và tiết giảm chi phí logistics không cần thiết.

Khi hạt gạo được minh bạch hóa từ nguồn gốc sinh học đến quy trình sản xuất, giá trị gia tăng của sản phẩm được nâng cao rõ rệt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Mô hình tại Ea Súp vì thế trở thành điểm sáng về đổi mới sáng tạo, minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa công nghệ cao, quản trị số và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.