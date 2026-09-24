Đắk Lắk: Già làng, người có uy tín là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đây là hội nghị gặp mặt, biểu dương được tổ chức trong năm đầu tỉnh Đắk Lắk mới vận hành sau hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tài sản vô giá” là niềm tin của nhân dân

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đời sống cộng đồng, nhất là trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mới có địa bàn rộng, dân số đông và nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, già làng, người có uy tín có một “tài sản vô giá” là niềm tin của nhân dân

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Lắk là ngôi nhà chung của hơn 3,3 triệu người thuộc 45 dân tộc anh em. Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín luôn là những người được cộng đồng tin tưởng, kính trọng, có vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động nhân dân.

Ông Đỗ Hữu Huy cho rằng, những người này có thể không giữ chức vụ cao hay danh hiệu lớn, nhưng có một “tài sản vô giá” là niềm tin của nhân dân. Từ những việc làm gần gũi như hòa giải mâu thuẫn, vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự đến bảo tồn lễ hội, nghề truyền thống và các giá trị văn hóa, tiếng nói của già làng, người có uy tín góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

220 già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương năm 2026

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi tổ chức, địa bàn và phương thức quản lý ở cơ sở có nhiều thay đổi, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng trở nên quan trọng. Họ là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố sự đồng thuận và giữ vững đoàn kết tại từng thôn, buôn, khu dân cư.

“Đằng sau mỗi việc làm ấy là sự tận tâm; đằng sau mỗi lời vận động là trách nhiệm. Và đằng sau mỗi sự đồng thuận của cộng đồng là uy tín được gây dựng bằng cả quá trình sống gương mẫu, chân thành và trách nhiệm”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Phát huy vai trò trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết toàn tỉnh hiện có 1.069 già làng, người có uy tín thuộc 45 dân tộc; trong đó 220 đại biểu tiêu biểu được gặp mặt, biểu dương tại hội nghị lần này.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đắk Lắk mới có rừng, biển, cao nguyên và đồng bằng, nhưng tài sản chung quý giá nhất là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong khối đại đoàn kết đó, già làng, người có uy tín là những hạt nhân kết nối cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Già làng, người có uy tín là hạt nhân, là chất keo bền chặt” trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn cồng chiêng, Bài chòi và vận động người dân từng bước xóa bỏ các hủ tục.

Để phát huy vai trò này trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị già làng, người có uy tín tiếp tục làm hạt nhân đoàn kết, vận động bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, đội ngũ già làng, người có uy tín được đề nghị tiếp tục giữ gìn và truyền dạy tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, xoang, lễ hội truyền thống cho thế hệ trẻ; vận động cộng đồng xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập tục không còn phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Cao Thị Hòa An và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tặng quà các già làng, người có uy tín tiêu biểu

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị già làng, người có uy tín chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố trẻ, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số.

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị thực sự gần dân, sát dân, trọng dân và lắng nghe dân; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chính sách tại địa bàn.

UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan được yêu cầu rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với già làng, người có uy tín; quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để đội ngũ này hoạt động hiệu quả.

Hội nghị là dịp để tỉnh Đắk Lắk tri ân, biểu dương những đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng này trong củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.