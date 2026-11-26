Theo thông tin, bệnh nhân tử vong là T.P.H. (nam, SN 2001, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào ngày 18/11, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục và tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không giảm. Ngày 20/11, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 khám và điều trị.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3, thừa cân và có hội chứng Down. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến 22h30 ngày 22/11, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong lúc 2h sáng ngày 23/11 trên đường chuyển viện.

Kết quả xét nghiệm PCR tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định: bệnh nhân dương tính với virus Dengue type D2. Qua điều tra dịch tễ tại gia đình bệnh nhân và 17 hộ dân xung quanh, lực lượng y tế chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 7 ngày qua. CDC cùng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã đã triển khai phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại 60 hộ gia đình, với 209 người được bảo vệ, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.