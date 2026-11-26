Trước tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp, các địa phương ở Đắk Lắk đẩy mạnh các biện pháp hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Theo báo cáo điều tra, bệnh nhân là T.P.H sinh năm 2001, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 18/11, ở nhà bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục. Bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà nhưng không giảm, sau đó người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực 333 khám và nhập viện ngày 20/11.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính, chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3, thừa cân và có hội chứng Down.

Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc. Đến 22 giờ 30 phút ngày 22/11, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên đến 2 giờ ngày 23/11 bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện.

Kết quả xét nghiệm PCR tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhân dương tính với virus Dengue type D2.

Qua điều tra dịch tễ tại gia đình và 17 hộ dân chung quanh, chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 7 ngày qua. Tuy nhiên, kết quả điều tra véc-tơ tại cộng đồng thôn 1 ghi nhận chỉ số BI là 41,1 và chỉ số DI là 0,17 con/nhà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cùng Trung tâm Y tế Ea Kar và Trạm Y tế xã Ea Knốp đã triển khai phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại 60 hộ gia đình với 209 người được bảo vệ, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung tâm Y tế Ea Kar và Trạm Y tế xã Ea Knốp tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch, đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng, hướng dẫn người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các công cụ chứa nước không cần thiết, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng.