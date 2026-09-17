Đắk Lắk ghi nhận 6.715 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue

Người dân phường Tân An loại bỏ vật dụng chứa nước đọng tại khu dân cư để phòng, chống sốt xuất huyết Dengue. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, đến ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận 6.715 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 2 ca tử vong tại phường Tân An và xã Quảng Phú. Điều đáng lo lắng là trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 314 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue, trong đó hiện tại còn 90 ổ dịch đang hoạt động.

Khu vực có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhất là Buôn Ma Thuột với 1.532 trường hợp; khu vực Ea H’leo 858 trường hợp; khu vực Cư M’gar 571 trường hợp; khu vực Krông Pắc 555 trường hợp; khu vực Krông Ana 496 trường hợp…

Qua đánh giá nguy cơ, nhóm nguy cơ rất cao gồm các địa phương: Cư M’gar, Ea Tul, phường Buôn Ma Thuột, phường Tân Lập và xã Hòa Phú. Nhóm nguy cơ cao gồm các xã: Ea Drăng, Ea Súp, Ea Na, Krông Pắc, Ea Ktur, Sông Hinh và phường Ea Kao…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch và xử lý ngay khi phát hiện.

Tại những khu vực có nguy cơ cao, các địa phương chủ động triển khai diệt loăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi theo hướng dẫn chuyên môn và đánh giá hiệu quả sau xử lý.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, ngành y tế đề nghị địa phương duy trì vệ sinh môi trường, tập trung thu gom phế thải, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng tại khu dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ, trường học và nơi tập trung đông người.

Đối với người dân cần chủ động phòng bệnh ngay tại hộ gia đình bằng cách thường xuyên kiểm tra, đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước và diệt loăng quăng, bọ gậy. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để khám bệnh, chẩn đoán và hướng dẫn theo dõi, điều trị phù hợp, không tự ý điều trị tại nhà.