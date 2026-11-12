Đắk Lắk gấp rút giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư còn chậm, chưa tạo được khối lượng xây dựng tương xứng với yêu cầu tăng trưởng. Do đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn cuối năm, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Tài chính tăng cường theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, công trình, dự án; tập trung rà soát khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân đến hết tháng 12/2026, nhất là đối với các dự án có số vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và thanh toán khối lượng hoàn thành; kịp thời tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thực hiện và nhu cầu vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ban quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh rà soát chi tiết tiến độ từng dự án, gói thầu, khối lượng còn lại và kế hoạch giải ngân từng tháng; tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp điều kiện thời tiết, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; phối hợp với các cơ quan, địa phương xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thiết kế, thủ tục đầu tư, nghiệm thu; trường hợp không có khả năng giải ngân phải báo cáo sớm để điều chỉnh, điều chuyển vốn, không giữ vốn nhưng không sử dụng. Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, an toàn công trình; tăng cường kiểm tra nhà thầu, xử lý theo hợp đồng đối với trường hợp chậm tiến độ.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay số vốn còn phải giải ngân khá lớn, tiếp tục tạo áp lực thực hiện trong những tháng cuối năm. Do đó, để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm, Sở Tài chính đề nghị đối với vốn năm 2025 kéo dài, yêu cầu các chủ đầu tư có số vốn lớn, còn vướng mắc chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để đẩy mạnh giải ngân; hạn chế tối đa số vốn không thể giải ngân do không có khả năng triển khai thực hiện.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 19/5, phường Ea Kao đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sau nhiều năm chậm tiến độ kéo dài.

Đối với vốn năm 2026, tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đối với phần kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao và đã được thông báo nguồn để giải ngân. Các cơ quan, đơn vị được giao vốn khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án để triển khai thực hiện theo mức vốn đã được HĐND tỉnh thông qua; Sở Tài chính theo dõi từng dự án, tổng hợp tình trạng xử lý hằng tuần và tham mưu giao chi tiết khi dự án bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định; kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn bảo đảm nguồn thanh toán thực tế theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, phần lớn các dự án giải ngân chậm là do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Hồ sơ địa chính tại một số khu vực chưa đầy đủ hoặc có sai lệch; việc xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể, đối tượng được bồi thường và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn kéo dài. Một số hộ dân chưa thống nhất mức bồi thường, chưa phối hợp kiểm đếm hoặc chưa bàn giao mặt bằng; quỹ đất tái định cư và hạ tầng khu tái định cư tại một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, làm chậm triển khai thi công và giải ngân. Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị; việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư và địa phương chưa đúng thời hạn, gây khó khăn cho việc theo dõi, tổng hợp.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026 của tỉnh là gần 5.629 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 là hơn 9.016 tỷ đồng.