Trạm Y tế phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tiến hành phun hóa chất tại các điểm dịch trọng yếu. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù các cấp, ngành đã tích cực vào cuộc, chủ động giám sát, xử lý ổ dịch, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 20/11, toàn tỉnh ghi nhận 13.074 ca mắc mới, 3 ca tử vong với 81 ổ dịch đang hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa, nắng xen kẽ, còn nhiều vật chứa nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản; công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương chưa quyết liệt, có nơi còn hình thức; việc diệt lăng quăng, bọ gậy chưa được duy trì thường xuyên, xử lý ổ dịch có lúc chưa kịp thời; ý thức tự phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao.

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh; xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Các đơn vị triển khai chủ động từ cơ sở, đến từng hộ gia đình; lấy diệt lăng quăng/bọ gậy, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi làm giải pháp then chốt; thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Y tế là đơn vị chủ trì, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, phân tích, đánh giá và phân loại địa bàn theo mức độ nguy cơ hằng tuần để chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phù hợp; kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc vượt khả năng đáp ứng của các địa phương.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, véc-tơ; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật điều tra, xử lý ổ dịch, diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, bảo đảm dự trữ, cung ứng kịp thời hóa chất, máy phun và vật tư phục vụ phòng, chống dịch; tập trung hỗ trợ các địa bàn thuộc nhóm nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và các địa bàn có ổ dịch kéo dài.

Các Trung tâm Y tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nhân lực cho Trạm Y tế xã, phường; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra, xử lý ổ dịch kịp thời. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân rà soát năng lực thu dung; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị, giường bệnh; xây dựng phương án điều phối, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở khi số người bệnh tăng cao, không để quá tải.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, gắn trách nhiệm theo từng thôn, buôn, tổ dân phố, không thực hiện hình thức, đối phó; khẩn trương tổ chức chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường, duy trì thực hiện ít nhất 1 lần/tuần cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đối với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao (phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Ea Kao, xã Krông Pắc, Tân Tiến, Ea Tul, Cư M’Gar, Ea Drông, Hòa Phú), Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tập trung huy động nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch đang hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại từng khu dân cư, hộ gia đình. Các địa phương còn lại chủ động triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, hạn chế tối đa phát sinh ổ dịch mới.