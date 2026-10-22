Đắk Lắk: Đường Tôn Đức Thắng tăng tốc thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 21/10, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu dự án đường Tôn Đức Thắng đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công trên phần mặt bằng đã bàn giao.

Các hạng mục đào đắp nền đường, hệ thống thoát nước được triển khai khẩn trương, phấn đấu thảm bê tông nhựa lớp đầu tiên trước cuối năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Chủ đầu tư), chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã giúp dự án tháo gỡ được khó khăn về mặt bằng. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đạt 99,5%, phường Tân An đã hoàn thành 100%.

Dọc hai bên dự án, người dân đang xây dựng lại nhà, ổn định chỗ ở sau khi giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Hữu Thông, đại diện Công ty TNHH Bình Minh, người trực tiếp điều phối thi công tại công trường cho biết, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cuốn chiếu trên từng phần mặt bằng đã được bàn giao.

Đồng thời, nhà thầu chủ động bố trí các mũi thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, hạn chế công việc tồn đọng, bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và những khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Các mũi thi công đang được nhà thầu chủ động tổ chức theo điều kiện thực tế từng vị trí, ưu tiên xử lý những hạng mục hạ tầng ngầm để sớm có mặt bằng triển khai các bước tiếp theo.

Việc tận dụng thời tiết thuận lợi, duy trì nhịp độ thi công được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường Tôn Đức Thắng từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Nhà thầu tập kết vật liệu tại công trường, sẵn sàng phục vụ thi công các hạng mục.

Các cấu kiện bê tông được tập kết bên đường để phục vụ thi công hoàn thiện dự án.

Theo chủ đầu tư, dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng chiều dài hơn 1,2km, với tổng mức đầu tư 565 tỷ đồng. Hiện nay, tại đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần Khánh Dư, nhà thầu đang thi công cống dọc bên phải tuyến; đoạn từ đường Tú Xương đến đường Trần Khánh Dư đã hoàn thành mặt đường bê tông nhựa lớp 1, vỉa hè bên phải và đang hoàn thiện vỉa hè bên trái.

Ở đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Lê Thị Hồng Gấm, dài 127,18m, hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đã thi công được 75m. Tại đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến đường Lê Quý Đôn, một số đoạn đã hoàn thành nền đường, cấp phối đá dăm lớp 1, cống dọc hai bên tuyến, mặt đường bê tông nhựa lớp 1 và vỉa hè; đoạn từ đường Chu Văn An đến đường Lê Quý Đôn đã hoàn thành nền đường và cống dọc hai bên.

Đoạn cuối tuyến của dự án đã cơ bản hoàn thành mặt đường, nhà thầu đang tập trung thi công phần vỉa hè, cây xanh. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khắc phục khó khăn, tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn, phấn đấu đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tôn Đức Thắng. Video: Ngọc Hùng