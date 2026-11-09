Đắk Lắk: Đưa lớp học nghề đến với phụ nữ dân tộc Ê Đê

Phụ nữ dân tộc Ê Đê thực hành kỹ thuật chế biến và trình bày món ăn tại lớp đào tạo nghề sơ cấp ở buôn Êrang, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thu Hiền)

Nhằm tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột tổ chức các lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn ngay tại buôn làng. Hoạt động này góp phần trang bị kỹ năng nghề thiết thực cho phụ nữ Ê Đê, giúp người học có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và cải thiện sinh kế.

Gần 60 học viên là phụ nữ dân tộc Ê Đê tại buôn Êrang và buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đang tham gia các lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ sơ cấp do Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột tổ chức.

Trong thời gian đào tạo khoảng hai tháng, dự kiến kết thúc vào giữa tháng 11/2026, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; sử dụng dụng cụ, thiết bị nhà bếp; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và trình bày món ăn. Các lớp học được tổ chức ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để học viên vừa học nghề, vừa chăm lo gia đình, từng bước nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập.

Đáng chú ý, chương trình chú trọng thực hành, với phương pháp hướng dẫn trực tiếp từng thao tác để học viên dễ tiếp thu, từng bước nâng cao tay nghề. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị có thể giúp người học tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống hoặc tự tạo việc làm phù hợp với điều kiện gia đình. Không chỉ tổ chức đào tạo tại cơ sở, tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Các lớp học được triển khai trong khuôn khổ Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 2/4/2026, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 40%; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo phấn đấu đạt trên 85%. Kế hoạch ưu tiên đào tạo tại các xã, thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng các nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng và ngành nghề truyền thống.

Từ những lớp học chế biến món ăn tại buôn Êrang và buôn Ky, việc đưa hoạt động đào tạo nghề về tận buôn làng đang mở thêm cơ hội để phụ nữ dân tộc Ê Đê tiếp cận kỹ năng nghề, chủ động tìm kiếm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.