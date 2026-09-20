Đắk Lắk: Đưa kỹ năng lái xe an toàn vào trường học

Từ trang bị kiến thức đến kỹ năng tham gia giao thông

Mới đây, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk và Đoàn trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 300 sinh viên.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

Tại chương trình, sinh viên được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ; tìm hiểu các nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông và những nguy cơ mất an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Nội dung tuyên truyền được triển khai trực quan thông qua trao đổi, tình huống thực tế và các video hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Những hình ảnh về hậu quả tai nạn giao thông giúp sinh viên nhận diện rõ hơn các rủi ro, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh tiếp nhận kiến thức, sinh viên còn tham gia kiểm tra nhanh nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, các em có điều kiện củng cố những nội dung vừa được phổ biến, đồng thời tự rà soát kiến thức cần thiết trước khi điều khiển phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn sinh viên điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn.

Nhà trường và lực lượng Cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn sinh viên sử dụng mã QR để tiếp cận các tài liệu liên quan, gồm bài giảng tuyên truyền, nội dung ôn thi lý thuyết mô tô và các video về hậu quả tai nạn giao thông. Hình thức này giúp người học thuận tiện xem lại, bổ sung kiến thức sau chương trình.

Điểm đáng chú ý là sinh viên được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Các nội dung tập trung vào tư thế điều khiển xe đúng, thao tác cơ bản và cách xử lý một số tình huống bất ngờ thường gặp trên đường.

Sau phần hướng dẫn, sinh viên trực tiếp thực hành trên sân bãi sa hình được kẻ vẽ sẵn dưới sự hỗ trợ của cán bộ Cảnh sát giao thông. Việc kết hợp giữa học lý thuyết và thực hành giúp các em chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng, đồng thời hình thành thói quen xử lý tình huống an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn sinh viên điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn học sinh ở nhiều tình huống đảm bảo an toàn

Cùng thời điểm, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Công an xã Ea Drông phối hợp Trường PTDTNT Đam San, Trường THCS Tô Vĩnh Diện và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực với học sinh như trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng ngừa vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công an xã Ea Drông cũng hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn, kỹ năng tự bảo vệ và cách xử lý những tình huống thường gặp. Lực lượng chức năng lưu ý các em không tham gia, cổ vũ, quay phim hoặc phát tán các vụ việc vi phạm pháp luật trên mạng xã hội; không thử, sử dụng, nhận giữ hộ hoặc vận chuyển các chất nghi là ma túy hay đồ vật không rõ nguồn gốc.

Công an xã Ea Drông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại trường học.

Đối với cán bộ, giáo viên, nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng nhận diện sớm các nguy cơ liên quan đến ma túy, bạo lực học đường, cháy nổ và sự cố mất an toàn. Học sinh cũng được cảnh báo về nội dung độc hại trên không gian mạng, nhất là video hướng dẫn chế tạo pháo nổ, vũ khí hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua các hoạt động trên, công tác giáo dục pháp luật và kỹ năng an toàn cho học sinh, sinh viên được triển khai theo hướng trực quan, thiết thực, gắn kiến thức với tình huống thực tế. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người trẻ và xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh tại Đắk Lắk.