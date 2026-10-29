Đắk Lắk: Đưa công nghệ sinh học của Nga lên đồng ruộng Ea Súp, kết nối chuỗi giá trị số

Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giữa doanh nghiệp và hợp tác xã tại Ea Súp.

Kết hợp kỹ thuật mới với chuyển đổi số

Mô hình do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T.G phối hợp với HTX Hữu cơ Đắk Lắk và HTX Đại Nghĩa triển khai, hướng đến kết nối các khâu từ ứng dụng kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là việc khảo nghiệm công nghệ sinh học được kết hợp với ghi nhận quá trình canh tác trên nền tảng Farming.vn. Cách làm này giúp các bên theo dõi tiến độ sản xuất, trao đổi thông tin kỹ thuật và từng bước đánh giá hiệu quả ứng dụng trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Lúa chất lượng cao ứng dụng giải pháp hữu cơ sinh học tại Ea Súp.

Từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc và theo dõi sinh trưởng của cây lúa, các thông tin về công việc, thời điểm thực hiện và vật tư sử dụng được hướng đến cập nhật trong nhật ký sản xuất số. Qua đó, nông dân và cán bộ kỹ thuật có thêm cơ sở đối chiếu quá trình canh tác, kịp thời trao đổi khi phát sinh vấn đề.

Đối với HTX, dữ liệu được tập hợp giúp việc quản lý tiến độ sản xuất thuận lợi hơn. Trong hoạt động khảo nghiệm, những thông tin ghi nhận cũng là cơ sở để xem xét mối liên hệ giữa quy trình kỹ thuật và kết quả thu được.

Tuy nhiên, hiệu quả của công cụ số phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu và việc cập nhật thường xuyên. Nền tảng công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi người nông dân, cán bộ kỹ thuật và HTX vẫn là những chủ thể trực tiếp tổ chức, giám sát quá trình sản xuất.

Ứng dụng công nghệ sinh học Nga và nền tảng số Farming.vn trong sản xuất lúa.

Gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ

Bên cạnh ứng dụng kỹ thuật và quản lý số, liên kết đầu ra là yếu tố quan trọng đối với tính bền vững của mô hình. Theo nội dung hợp tác được giới thiệu, HTX Hữu cơ Đắk Lắk cam kết bao tiêu, thu mua sản lượng lúa thuộc mô hình khảo nghiệm, tạo cơ sở để các bên chủ động hơn trong tổ chức sản xuất.

Để bảo đảm quyền lợi của người trồng lúa, việc thu mua cần được cụ thể hóa bằng những thỏa thuận rõ ràng về sản lượng, chất lượng, phương thức xác định giá, thời gian giao nhận và thanh toán. Đây cũng là cơ sở để tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro và nâng cao trách nhiệm giữa các bên tham gia liên kết.

Sự phối hợp giữa Công ty T.G, HTX Hữu cơ Đắk Lắk và HTX Đại Nghĩa hướng đến hình thành mối liên kết giữa cung cấp giải pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi thông tin canh tác được ghi nhận đầy đủ, đơn vị thu mua có thêm cơ sở tìm hiểu quá trình sản xuất, đồng thời hỗ trợ từng bước xây dựng hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Cánh đồng lúa chín vàng tại vùng biên giới Ea Súp.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu nâng cao tính minh bạch trong sản xuất nông nghiệp. Dù vậy, khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng vẫn cần được bảo đảm bằng quy trình kiểm soát, xác minh dữ liệu và thực hiện đúng các yêu cầu liên quan.

Mô hình tại Ea Súp hiện là bước khảo nghiệm nhằm đánh giá mức độ phù hợp của giải pháp công nghệ sinh học trong điều kiện canh tác địa phương. Kết quả thực tế sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét khả năng nhân rộng.

Việc kết hợp công nghệ sinh học, nền tảng số và liên kết tiêu thụ mở ra hướng tổ chức sản xuất lúa có tính kết nối cao hơn. Nếu được triển khai đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, mô hình có thể góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, tăng tính chủ động cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng biên giới Ea Súp.