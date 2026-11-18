Thu hoạch càphê. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 18/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Càphê Robusta thế giới.”

Lễ hội diễn ra từ ngày 6/3-4/4/2027, với 25 hoạt động chính, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần tại phường Buôn Ma Thuột và nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/3/2027 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột.

Đa dạng hoạt động, nâng tầm thương hiệu càphê Robusta

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động chuyên sâu nhằm quảng bá chất lượng, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho ngành hàng càphê Việt Nam. Trong đó có Cuộc thi pha chế càphê Buôn Ma Thuột Barista Robusta, Tuần lễ Càphê đặc sản Việt Nam, Cuộc thi rang Càphê đặc sản Việt Nam 2027 và hoạt động trưng bày, trải nghiệm Top 10 Vietnam Amazing Cup 2026.

Các diễn đàn, hội thảo cũng được tổ chức nhằm kết nối nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người sản xuất. Đáng chú ý là Hội thảo quốc gia “Đất và Phân bón,” talkshow “Càphê đặc sản Việt Nam - từ cuộc thi đến thị trường,” Hội thi Nhà nông đua tài, chương trình tuyên dương nông dân tiêu biểu và Hội trại cà phê.

Ở lĩnh vực thương mại và đầu tư, Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê cùng Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta thế giới” được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối đối tác, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu. Hoạt động này góp phần chuyển dịch ngành càphê từ xuất khẩu nguyên liệu sang nâng cao giá trị gia tăng, phát triển các sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao hơn.

Kết nối đại ngàn với biển xanh, mở rộng không gian lễ hội

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 là tăng cường sự giao thoa văn hóa, du lịch giữa khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Thay vì chỉ tập trung quảng bá không gian càphê Tây Nguyên, các hoạt động năm nay hướng đến kết nối những giá trị đặc trưng của đại ngàn với văn hóa, du lịch và đặc sản vùng biển.

Trong nhóm hoạt động quảng bá, ban tổ chức dự kiến triển khai tour du lịch kết nối Đông-Tây, gắn trải nghiệm càphê với các đặc sản biển; tổ chức Roadshow hành trình càphê Buôn Ma Thuột với chủ đề “Từ đại ngàn đến biển xanh,” kết hợp Tuần càphê miễn phí tại phường Tuy Hòa.

Không gian văn hóa, du lịch của Lễ hội tiếp tục được mở rộng với nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội Hoa Càphê, Lễ hội Rượu cần, Hội voi Buôn Đôn, Tuần lễ Ẩm thực Tây Nguyên, đêm nhạc “Robusta Rockfest - 2027,” đêm hội ánh sáng “Buôn Ma Thuột Light Fest” và chương trình thực cảnh “Nhà dài Show.”

Đặc biệt, tại Lễ hội đường phố “Sắc màu đại ngàn - Hội tụ và lan tỏa,” tỉnh Đắk Lắk sẽ đăng ký xác lập kỷ lục đối với tiết mục diễn tấu cồng chiêng và múa xoang có đông nghệ nhân tham gia, qua đó góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Các không gian trải nghiệm cũng được đầu tư, làm mới với công trình Phố Càphê Buôn Ma Thuột và không gian check-in “Chạm Đắk Lắk - Kết nối biển xanh và đại ngàn.” Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, giải trí như Lễ hội Môtô Tây Nguyên, Giải đua xe ôtô địa hình Victory Challenge 2027 và Giải đua thuyền hơi tỉnh Đắk Lắk mở rộng sẽ góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Khép lại chuỗi hoạt động chính là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng Phú Yên kết hợp tổng kết Lễ hội.

Hướng đến sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. Qua 9 lần tổ chức, Lễ hội đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành càphê Việt Nam, để lại dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Kế thừa những kết quả đạt được, Lễ hội lần thứ 10 sẽ được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản hơn, đồng thời đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao quy mô, chất lượng và hiệu quả các hoạt động.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu từng bước đưa Lễ hội vươn tầm quốc tế, góp phần khẳng định vị thế Buôn Ma Thuột là “Thủ phủ càphê Robusta số một thế giới.”

Theo định hướng của tỉnh, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm mà còn tập trung tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh càphê; khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng, phát triển văn hóa càphê. Đồng thời, việc tổ chức Lễ hội được gắn với mục tiêu nâng cao giá trị ngành hàng, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch.

Với định hướng kết nối không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quảng bá hình ảnh, tiềm năng và bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk mới, đồng thời tạo thêm động lực cho ngành càphê và kinh tế du lịch địa phương phát triển./.