Đắk Lắk định vị thương hiệu Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới

Không gian tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, với chủ đề định vị Buôn Ma Thuột là thủ phủ cà phê Robusta thế giới. (Ảnh minh hoạ)

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy vừa có thông báo kết luận về nội dung dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Theo đó, tỉnh thống nhất tên gọi lễ hội với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Buôn Ma Thuột trên bản đồ cà phê thế giới, đồng thời nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam.

Bộ nhận diện Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, lan tỏa hình ảnh cà phê Robusta và bản sắc văn hóa Tây Nguyên. (Ảnh minh hoạ)

Đa dạng hoạt động, lấy cà phê làm trung tâm

Theo dự thảo đề án, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 sẽ tập trung vào 5 nhóm hoạt động chính, gồm: chuyên ngành cà phê; thương mại - đầu tư; văn hóa; thể thao; quảng bá hình ảnh, ẩm thực, trải nghiệm và du lịch.

Trong đó, các hoạt động chuyên ngành được định hướng gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm cà phê. Một số chương trình trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai như: Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê và cuộc thi pha chế cà phê Buôn Ma Thuột Barista; Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam; không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà phê, mật ong và sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta thế giới và xúc tiến đầu tư chế biến sâu cà phê” được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức trong nước, quốc tế. Qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đối với ngành cà phê, việc chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển các sản phẩm chế biến sâu, cà phê đặc sản và cà phê có chứng nhận chất lượng đang là yêu cầu quan trọng. Vì vậy, các hoạt động tại lễ hội không chỉ dừng lại ở quảng bá sản phẩm mà cần tạo cơ hội kết nối thị trường, giới thiệu thành tựu sản xuất và thúc đẩy hình thành những chuỗi giá trị bền vững.

Đặc biệt, việc đưa các sản phẩm mật ong, OCOP và những sản phẩm đặc trưng địa phương vào không gian quảng bá góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và tạo sự liên kết giữa các ngành hàng.

Kết nối văn hóa, du lịch với phát triển ngành cà phê

Bên cạnh các hoạt động chuyên ngành và xúc tiến thương mại, lễ hội năm 2027 dự kiến tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc như Ngày hội Hoa cà phê, Lễ hội đường phố, Tuần lễ ẩm thực Tây Nguyên, đêm nhạc Rock Tây Nguyên, đêm hội Ánh sáng, Lễ hội Rượu cần tại Liên Sơn Lắk và Hội Voi Buôn Đôn.

Các hoạt động thể thao, du lịch cũng được đưa vào chương trình nhằm tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, hình ảnh vùng đất, con người Tây Nguyên cùng bản sắc văn hóa các dân tộc được giới thiệu rộng rãi, gắn với thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.

Một nội dung đáng chú ý khác là chủ trương giao Simexco Đắk Lắk tổ chức thực hiện Phố Cà phê Buôn Ma Thuột. Theo định hướng của tỉnh, không gian này sẽ hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra lễ hội. Đây được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm cà phê, giới thiệu văn hóa thưởng thức và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Buôn Ma Thuột, Simexco Đắk Lắk cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tài sản công, đất đai, phương thức quản lý, khai thác, đầu tư và các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện.

Hướng đến lễ hội thiết thực, tạo giá trị lâu dài

Để bảo đảm đề án có tính khả thi, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, xác định cụ thể cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện, nguồn lực, thời gian và sản phẩm đầu ra của từng hoạt động.

Những chương trình có nội dung tương đồng cần được rà soát, gộp lại, tránh tổ chức dàn trải, trùng lặp và lãng phí nguồn lực. Tỉnh cũng định hướng ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa, gắn tổ chức lễ hội với việc tạo ra sản phẩm, doanh thu và khả năng duy trì hoạt động sau khi lễ hội kết thúc.

Định hướng này cho thấy yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức lễ hội, chuyển từ các hoạt động mang tính sự kiện sang xây dựng những không gian, sản phẩm và chương trình có giá trị khai thác lâu dài.

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 không chỉ là dịp tôn vinh người trồng cà phê, doanh nghiệp và những giá trị văn hóa gắn với cây cà phê, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy ngành hàng phát triển theo hướng chất lượng, xanh và bền vững.

Thông qua kết nối sản xuất, chế biến, thương mại, du lịch và văn hóa, Đắk Lắk kỳ vọng tiếp tục nâng cao vị thế cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.