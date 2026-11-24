Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải ben và xe đạp điện khiến hai mẹ con thương vong.

Xe ben va chạm xe đạp điện khiến hai mẹ con thương vong.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/11, tại ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Trần Phú, khu phố Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, xe tải biển số 78C-116.xx của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hạ tầng Miền Trung do Nguyễn Hoài Thanh (44 tuổi, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng Đông - Tây.

Khi xe tải chạy đến ngã tư đoạn giao nhau với đường Nguyễn Tất Thành, tài xế cho xe chuyển hướng rẽ trái đã va chạm với xe đạp điện không biển số do chị Đ.T.B.S (25 tuổi, trú phường Tuy Hòa) điều khiển, chở theo cháu Ng.Đ.G.Ph (2 tuổi), chạy phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị S và cháu Ph bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Đến khoảng 20h cùng ngày, do vết thương quá nặng, gia đình xin đưa chị S về nhà và nạn nhân tử vong sau đó. Tại hiện trường, xe đạp điện bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định là tài xế Thanh điều khiển xe tải không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.