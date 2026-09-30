Đắk Lắk điều chỉnh Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè, hướng tới kinh tế biển phát triển

Nuôi trồng thủy sản lồng bè tại khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk.( Ảnh minh hoạ)

Rà soát toàn diện hoạt động nuôi lồng bè

Theo Kế hoạch số 414/KH-UBND, tỉnh Đắk Lắk sẽ rà soát, sắp xếp lại hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn Phú Yên (cũ), bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện môi trường, cảnh quan và yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Phạm vi rà soát, đánh giá gồm 10 xã, phường ven biển: Xuân Lộc, Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc và Hòa Hiệp.

Mục tiêu là xây dựng phương án quản lý, sắp xếp hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp nuôi trồng không phù hợp quy hoạch.

Quá trình triển khai tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm không phát sinh vi phạm mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và ổn định đời sống người dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, kiểm đếm và phân loại đối tượng nuôi; xác định tình trạng pháp lý, hiện trạng sử dụng khu vực biển. Qua đó, phân loại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tiếp tục hoạt động và các trường hợp thuộc diện di dời, giảm mật độ hoặc chấm dứt hoạt động.

Đẩy mạnh công nghệ, số hóa vùng nuôi

Tỉnh cũng sẽ đánh giá sự phù hợp của hiện trạng nuôi trồng với các quy hoạch chuyên ngành và Quy hoạch tỉnh; đánh giá sức chịu tải môi trường, xác định những khu vực có nguy cơ ô nhiễm để triển khai giải pháp bảo vệ, phục hồi môi trường vùng nuôi.

Trên cơ sở đó, phương án sắp xếp lồng bè sẽ được xây dựng theo hướng tập trung, hiện đại và bền vững. Tỉnh dự kiến thực hiện số hóa lồng bè, gắn mã số cơ sở nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng truy xuất thông tin vùng nuôi.

Đáng chú ý, Kế hoạch đặt yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), xây dựng cơ sở dữ liệu số, bản đồ GIS và hệ thống giám sát, cảnh báo vùng nuôi.

Cùng với quản lý hiện trạng, tỉnh nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nuôi biển công nghệ cao; hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các hộ nuôi bị ảnh hưởng; cải tiến công nghệ, vật liệu làm lồng bè và khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 3/2027

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để phát sinh hoặc tái diễn tình trạng lồng bè nuôi trái phép. Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương được gắn với việc để xảy ra vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

Theo kế hoạch, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ hoàn thành trong tháng 3/2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng phương án điều chỉnh Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, ứng dụng công nghệ cao và phát triển vùng giống thủy sản chất lượng.

Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND 10 xã, phường ven biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai.

Việc điều chỉnh Đề án được kỳ vọng tạo cơ sở quản lý đồng bộ hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè, bảo vệ môi trường vùng biển, ổn định sinh kế người dân và từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững.