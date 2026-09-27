Đắk Lắk diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại, hướng tới mục tiêu cho đến năm 2030

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, thú y, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong giám sát, xử lý bệnh dại trên người và động vật.

Tham dự chương trình có Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Võ Hải Sơn; Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Kim Đăng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan chuyên môn và đông đảo người dân.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn cho biết, bệnh dại vẫn là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên thế giới. Mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia, trong đó khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

Tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã có 55 trường hợp tử vong. Trong năm 2025, hơn 1 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu.

Theo ngành Y tế, nhiều trường hợp tử vong có liên quan đến việc không tiêm vaccine, tiêm muộn sau phơi nhiễm, xử lý vết thương không đúng cách hoặc áp dụng những phương pháp chưa được khoa học chứng minh. Trong khi đó, khả năng tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó, mèo, ngành Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân xử lý đúng vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phòng, chống bệnh dại.

Các địa phương cần rà soát, củng cố mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận vaccine và huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Đồng thời, tăng cường kiểm soát nguồn bệnh trên động vật, nâng cao hiệu quả quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng định kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, phòng, chống bệnh dại cần sự phối hợp thường xuyên, thực chất giữa các ngành, địa phương và sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Hưởng ứng chương trình cấp quốc gia, Đắk Lắk sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường quản lý chó, mèo; tổ chức tiêm phòng; củng cố cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và Môi trường trong chia sẻ thông tin, giám sát, phát hiện, xử lý nguy cơ.

Diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại năm 2026.

Tỉnh cũng chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi với các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm, đẩy mạnh truyền thông phù hợp từng địa bàn và nâng cao ý thức quản lý, tiêm phòng vật nuôi.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu tham gia diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại năm 2026 trên các tuyến đường chính của phường Buôn Ma Thuột. Các lực lượng tiếp đó thực hành diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại trên người và động vật, mô phỏng tình huống chó nghi mắc bệnh dại cắn người và phát hiện ổ dịch.

Qua diễn tập, các lực lượng kiểm tra khả năng phối hợp, trao đổi thông tin và xử lý tình huống giữa ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống bệnh dại từ cơ sở theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”.