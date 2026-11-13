Đắk Lắk: Di dời khẩn cấp hơn 900 hộ dân vùng ngập lụt và sạt lở

Tại xã Đồng Xuân cho thấy nước lũ đang hoành hành khi có tới 385 ngôi nhà bị ngập nước; đáng chú ý có đến 133 nhà ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19C, các tuyến đường ĐT 641, ĐT 642, tuyến La Hai - Đồng Hội cùng nhiều đường liên thôn bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn trút xuống những ngày qua đã đẩy nhiều địa phương vào thế trận ứng phó căng thẳng. Ghi nhận tại xã Đồng Xuân và Xuân Phước, các phương án phòng chống thiên tai cấp bách đã được kích hoạt toàn diện với mệnh lệnh cao nhất đó là đặt sự an toàn và tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Đồng Xuân, tính đến sáng 12/11, địa phương đã quyết liệt đưa 674 hộ với 1.792 nhân khẩu tại 17 thôn rời khỏi các vùng trũng thấp, ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng công an, quân sự cùng tổ an ninh trật tự đã bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân dắt gia súc, di chuyển đồ đạc và đưa các hộ dân đến tập trung tại nhà văn hóa thôn, các điểm trường học cao ráo. Trong đó, áp lực sơ tán lớn nhất tập trung tại các điểm nóng như thôn Tân Phước (90 hộ), Long Thạch (81 hộ), Tân An (71 hộ), Long Mỹ (70 hộ) và Long Châu (65 hộ).

Thực tế tại hiện trường cho thấy nước lũ đang hoành hành khi có tới 385 ngôi nhà bị ngập nước; đáng chú ý có đến 133 nhà ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19C, các tuyến đường ĐT 641, ĐT 642, tuyến La Hai - Đồng Hội cùng nhiều đường liên thôn bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn. Mối lo thêm chồng chất khi mố cầu Suối Trà Ô và khoảng 5km đường giao thông nội đồng, liên xã bị sạt lở nghiêm trọng, cùng hơn 100 ha cây trồng ngập trong biển nước.

Cùng chung "tâm bão" ngập lụt, tại xã Xuân Phước, không khí ứng phó cũng khẩn trương không kém. Trước áp lực nước dâng nhanh làm 67 căn nhà ngập cục bộ, UBND xã đã triển khai sơ tán 250 hộ với 831 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, có 186 hộ (586 nhân khẩu) được bố trí sơ tán xen ghép và 12 hộ (34 nhân khẩu) sơ tán tập trung tại các nhà văn hóa, điểm trường kiên cố. Công tác di dời diễn ra khẩn trương tại các địa bàn trọng điểm như Thạnh Đức (142 hộ), Phước Hòa (40 hộ), Phú Xuân A (28 hộ)... với sự đồng lòng, hỗ trợ hết mình từ các lực lượng vũ trang cơ sở.

Hiện tại, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã Đồng Xuân và Xuân Phước vẫn đang duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24h. Các chốt chặn được dựng lên tại những điểm ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, ngập sâu, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương liên tục phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan, không tự ý di chuyển qua vùng nước xiết hoặc trở về nhà khi chưa có thông báo an toàn chính thức. Trong thời điểm khắc nghiệt này, tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở cùng sự tuân thủ nghiêm ngặt của người dân chính là lá chắn vững chắc nhất để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.