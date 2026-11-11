Đắk Lắk: Di dời hàng trăm hộ dân vùng ngập lụt tại xã Đồng Xuân đến nơi an toàn

Một căn nhà ven sông Cô tại xã Đồng Xuân bị ngập do nước sông dâng cao. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tối 11/11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân cho biết từ sáng nay đến chiều tối, lực lượng chức năng xã đã di dời hơn 410 hộ dân với hơn 1.080 nhân khẩu tại các vùng ngập lụt 16 thôn trên địa bàn đến nơi an toàn.

Các địa điểm di dời là nhà văn hóa thôn, điểm trường học, Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã. Riêng tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công, ghi nhận trong tối 11/11, có khoảng 30 người dân đến tránh trú, trong đó chủ yếu là người già và trẻ em. Chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chăn màn.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (thôn Long Châu, xã Đồng Xuân) cho biết nhà chị gần sông Kỳ Lộ. Trong ngày 11/11, nước sông dâng cao gây ngập nhà chị. Được chính quyền địa phương vận động, chị nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã để tránh trú. Đàn gia súc của gia đình chị cũng đã được đưa đến nơi cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, trước tình hình nước sông Kỳ Lộ, sông Cô qua địa bàn xã lên nhanh, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phối hợp với các thôn khẩn trương rà soát, tuyên truyền người dân vùng trũng thấp, ven sông di dời đến nơi an toàn để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Nhà của người dân thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân) ven sông bị ngập sâu. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, địa bàn xã dễ bị chia cắt nên địa phương chủ động đưa lực lượng về các thôn nghiêm túc triển khai phương án “4 tại chỗ” phòng chống lụt bão.

Ghi nhận trong chiều tối 11/11, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, gây ngập úng nhiều tuyến đường tại khu vực trũng thấp, ven sông thuộc các xã Tuy An Đông, Tuy An Bắc. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời một số hộ dân vùng xung yếu. Ngoài ra, nhiều khu vực, tuyến đường tại xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc bị ngập, chia cắt.

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo kế hoạch xả nước điều tiết qua tràn lần đầu đối với hồ chứa Sông Ba Hạ nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên lưu vực. Những ngày tới, khu vực lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ trong 24 giờ tới dự báo 1.200m3/s.

Dự kiến đến 7 giờ ngày 12/11, mực nước hồ chứa đạt xấp xỉ 102m. Công ty dự kiến kế hoạch mở cửa xả tràn lần đầu với lưu lượng 78m3/s, đồng thời duy trì lưu lượng chạy máy phát điện ở mức 400m3/s.

Trong các thời điểm tiếp theo, đơn vị sẽ căn cứ lưu lượng nước thực tế đổ về hồ để điều chỉnh lượng xả phù hợp. Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến không vượt quá 1.200m3/s, nhằm duy trì mực nước hồ dao động quanh 102m.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ sáng 10/11, đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến được dự báo 150-250mm, một số nơi có thể vượt 400mm.

Người dân vùng trũng thấp ven sông Kỳ Lộ di chuyển đến nơi an toàn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi và đơn vị quản lý công trình theo dõi sát tình hình mưa lũ trên lưu vực; tổ chức vận hành, điều tiết hồ đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du. Đặc biệt, không thực hiện việc xả lũ bất thường gây mất an toàn cho người dân phía hạ lưu.

Các đơn vị phải chủ động thông báo, cảnh báo sớm cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du trước khi xả nước qua tràn, cũng như khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Thông tin cần được chuyển kịp thời đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để chủ động phương án ứng phó. Đối với những hồ chứa đang thi công, đã xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng trực gác, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố./.