Ngày 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Ea M'Droh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri tại xã Ea M'Droh.

Tại hội nghị, cử tri Vy Xuân Ân cùng nhiều người dân địa phương phản ánh tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo phản ánh của cử tri, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương hiện phụ thuộc nhiều vào lượng mưa. Vào cuối mùa khô, một số khu vực thường xuyên thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, thu nhập và đời sống người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Thạch Sơn, Hiệp Thành, buôn Dhung, buôn Ea M'Droh, buôn Cuôr và các khu vực lân cận.

Cử tri tham gia kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Từ thực tế này, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng mới các công trình, đập Ea M'Droh 1 và Ea M'Droh 2 đã có trong quy hoạch, kết hợp hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất.

Trước mắt, người dân đề nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét các hồ, đập hiện có để tăng khả năng tích trữ nước; sửa chữa, tu bổ hệ thống kênh mương, công trình dẫn dòng và trạm bơm, ưu tiên những khu vực thường xuyên thiếu nước tưới.

Ông Hoàng Văn Sửu (thôn Hợp Hòa, xã Ea M'Droh) cho biết, gia đình có 3 sào lúa nhưng mỗi năm chỉ sản xuất được một vụ. Ngay cả giếng đào của gia đình cũng khan hiếm nước vào mùa khô, ảnh hưởng đến năng suất.

Ông Sửu mong muốn công trình thủy lợi Ea M'Droh 1 sớm được đầu tư, nâng cấp để bảo đảm nguồn nước tưới, giúp người dân ổn định sản xuất, cải thiện thu nhập.

Ông Hoàng Văn Sửu mong muốn Nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi để phục vụ tưới tiêu.

Đề xuất đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng nâng cấp công trình

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết công trình thủy lợi hồ chứa Ea M'Droh là một trong những công trình được UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên trong quy hoạch.

Tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, sở đã nhiều lần tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai. Đến nay, công trình vẫn chưa được xem xét bố trí vốn.

Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri.

Mới đây, ngày 23/9/2026, Sở NN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn đề xuất Bộ NN&MT, Bộ Tài chính xem xét nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong danh mục đề xuất có dự án nâng cấp công trình thủy lợi Ea M'Droh 1, xã Ea M'Droh, từ đập dâng thành đập hồ chứa nước, với tổng kinh phí dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, dự án gồm các hạng mục xây dựng đập đất, tràn, cống, hệ thống quan trắc, giám sát, hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ. Khi hoàn thành, công trình dự kiến bảo đảm nguồn nước tưới cho 200ha cây trồng hiện có và mở rộng diện tích tưới bổ sung thêm 1.650ha.

Công trình đập thủy lợi trên địa bàn xã Ea M'Droh.

Đối với kiến nghị nạo vét hồ, đập, sửa chữa hệ thống kênh mương và trạm bơm, ông Lê Minh Đức cho biết Sở NN&MT đang tổng hợp, rà soát toàn diện hiện trạng và hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Nội dung rà soát tập trung đánh giá tình trạng bồi lấp, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp; nghiên cứu nạo vét lòng hồ để tăng dung tích trữ nước, kiên cố hóa kênh mương, nâng cao năng lực tưới và hạn chế khai thác nước ngầm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở NN&MT sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất của người dân.