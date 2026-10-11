Đắk Lắk đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chủ động ứng phó thiên tai tại 15 xã ven biển

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với 15 xã, phường ven biển phía Đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, kịch bản tăng trưởng quý IV và công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.

Chủ trì buổi làm việc có ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự còn có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 15 xã, phường ven biển và đại diện các sở, ngành.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch và hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo.

Bước vào quý IV, các địa phương tiếp tục khai thác lợi thế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển; tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm thu ngân sách và giải ngân vốn theo kế hoạch.

Đáng chú ý, có 9/15 địa phương đã hoàn thành, vượt dự toán thu ngân sách năm, gồm Bình Kiến, Phú Yên, Đông Hòa, Hòa Xuân, Tuy An Nam, Ô Loan, Sông Cầu, Xuân Cảnh và Xuân Lộc.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số nơi còn khối lượng giá trị sản xuất lớn cần hoàn thành trong quý IV; việc lượng hóa giải pháp tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực chưa cụ thể. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khắc phục hậu quả bão, lụt tại nhiều địa phương còn chậm.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về cân đối ngân sách, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, nhân lực chuyên môn và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, hỗ trợ phương tiện cứu hộ, cứu nạn và xử lý các điểm xung yếu trước mùa mưa bão.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận nỗ lực của các địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát từng chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Nhiệm vụ quý IV còn nặng nề, đòi hỏi các xã, phường phải quyết liệt, đổi mới cách làm để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Đối với thu ngân sách, những địa phương đã vượt dự toán cần tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Các địa phương còn hụt thu phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, rà soát từng hộ kinh doanh, nguồn thu vãng lai, đẩy nhanh đấu giá các lô đất đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành các khoản thu trong tháng 11/2026.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 15 xã, phường tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu đến ngày 31/12/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%.

Lãnh đạo phường Tuy Hòa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác phòng, chống thiên tai được xác định là yêu cầu cấp thiết tại khu vực ven biển trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát điểm xung yếu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, phối hợp rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu các địa phương. Những nơi không có chuyển biến rõ nét trong tháng 10 phải xem xét trách nhiệm theo quy định.

Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chủ động phòng, chống thiên tai được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.