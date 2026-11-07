Đắk Lắk đẩy nhanh đấu giá 28 mỏ, bảo đảm nguồn cung vật liệu

Dự kiến đấu giá 28 mỏ trong tháng 11

Ngày 7/11, ông Mai Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở đang tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án. Trong đó, đẩy nhanh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hoàn thiện thủ tục đưa mỏ vào hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm.

Qua 13 đợt đấu giá, Đắk Lắk đấu giá thành công 62 mỏ vật liệu xây dựng.

Theo ông Mai Mạnh Toàn, qua 13 đợt đấu giá, tỉnh đã đấu giá thành công 62 mỏ vật liệu xây dựng, gồm 20 mỏ cát, 14 mỏ đá, 20 mỏ đất san lấp và 8 mỏ đất sét. Kết quả này tạo cơ sở bổ sung nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

Trong tháng 11/2026, tỉnh dự kiến tiếp tục đấu giá 28 mỏ, gồm 10 mỏ đất san lấp, 10 mỏ sét làm gạch, ngói và 8 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Cùng với triển khai các khu vực đã được phê duyệt, Sở tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục, tham mưu kế hoạch đấu giá năm 2027.

Ông Toàn cho biết, công tác đấu giá cần gắn với việc tháo gỡ khó khăn cho các khu vực đã đấu giá thành công, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục, đưa mỏ vào khai thác. Nguồn cung thực tế phụ thuộc vào trữ lượng có thể huy động, công suất khai thác và tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Hiện toàn tỉnh có 104 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, gồm 52 giấy phép đá xây dựng, 29 giấy phép cát và 23 giấy phép đất san lấp. Trữ lượng còn lại tại các mỏ đã cấp phép khoảng 42,52 triệu m³ đá, 10,02 triệu m³ cát và 24,60 triệu m³ đất san lấp.

Tuy nhiên, một số mỏ đã được cấp phép vẫn chậm khai thác do vướng đất đai, giao thông, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng rừng. Việc hoàn tất các thủ tục này có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cung ứng vật liệu cho công trình.

Theo ông Toàn, sở sẽ rà soát các mỏ chưa khai thác hoặc khai thác dưới công suất, xác định nguyên nhân để phối hợp tháo gỡ; hướng dẫn điều chỉnh giấy phép, nâng công suất khi đủ điều kiện. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cần chủ động hoàn thiện hồ sơ, rà soát trữ lượng còn lại và xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp nhu cầu dự án.

Về nguồn bổ sung lâu dài, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 có 198 khu vực đá làm vật liệu xây dựng thông thường, 119 khu vực cát và 303 khu vực đất, cát san lấp. Đây là cơ sở để tổ chức đấu giá, điều tra, đánh giá, thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cấp phép, từng bước chuẩn bị nguồn vật liệu cho giai đoạn tiếp theo.

Gỡ vướng từng mỏ, chủ động nguồn cho công trình

Ông Mai Mạnh Toàn cho biết, theo số liệu các đơn vị cung cấp đến hết ngày 31/10, nhu cầu vật liệu quý IV/2026 được tổng hợp khoảng 471.790 m³ đất đắp, 101.805 m³ cát và 116.827 m³ đá các loại. Phần lớn công trình, dự án đã xác định được nguồn cung, song vẫn còn một số trường hợp cần tập trung giải quyết.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ và làm việc về những khó khăn, vướng mắc tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án Ea Kar phản ánh thiếu 8.007 m³ đá và cấp phối đá dăm tại 3 công trình, cần giải quyết trong tháng 11-12/2026. Khối lượng này gồm 7.307 m³ đá 1x2 và 700 m³ cấp phối đá dăm. Hướng xử lý là rà soát khả năng cung ứng thực tế của các mỏ đá đang hoạt động trên địa bàn và khu vực lân cận để xác định nguồn thay thế.

Đối với Dự án hệ thống kênh mương hồ Ea H’Leo 1, nhu cầu đất đắp là 61.118 m³, nhưng bãi vật liệu tại xã Ea H’Leo còn vướng giải phóng mặt bằng. Bãi vật liệu đất đắp số 02 đã được cấp giấy phép khai thác ngày 19/8/2026. Sở đề nghị địa phương phối hợp với ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để khai thác.

Theo ông Toàn, một hạn chế hiện nay là một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa chủ động dự báo nhu cầu, xây dựng phương án vật liệu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Có trường hợp chỉ đề nghị cấp phép sau khi lựa chọn nhà thầu, trong khi còn nhiều thủ tục phải hoàn thành, khiến nguồn vật liệu chưa đáp ứng kịp tiến độ.

Cùng với đấu giá mỏ mới, Sở rà soát nguồn khoáng sản có thể thu hồi từ hoạt động xây dựng, san gạt, hạ cốt nền, bãi thải, bãi chứa để hướng dẫn quản lý, sử dụng đúng quy định.

Ông Toàn cho biết, bảo đảm nguồn cung cũng cần gắn với theo dõi thị trường và giá vật liệu. Sở đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp khảo sát, công bố giá sát thực tế; làm rõ chi phí khai thác, sản xuất, vận chuyển và nguyên nhân tăng giá, ngăn việc lợi dụng khan hiếm để nâng giá bất hợp lý. Việc đẩy nhanh đấu giá, tháo gỡ thủ tục và chủ động cân đối nhu cầu sẽ góp phần đưa nguồn vật liệu vào phục vụ công trình đúng tiến độ.

Theo ông Mai Mạnh Toàn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu cần xác định nhu cầu vật liệu ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, làm rõ khối lượng, chủng loại và thời gian sử dụng. Việc lựa chọn nguồn cung phải phù hợp với trữ lượng, chất lượng, khoảng cách vận chuyển và tiến độ công trình. Sở Công Thương sẽ cập nhật dữ liệu cung - cầu theo từng loại vật liệu, mỏ, dự án và từng quý, ưu tiên các công trình có nguy cơ thiếu trong 6-12 tháng. Nguồn hiện có, nguồn bổ sung ngắn hạn và tiềm năng dài hạn cần được phân loại rõ, tránh phân bổ trùng lặp.