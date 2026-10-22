Đắk Lắk: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biên giới, ven biển

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và củng cố tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn biên giới, ven biển.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chống khai thác IUU

Theo đó, tại phường Phú Yên, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tham mưu UBND phường tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 170 cán bộ, ngư dân, chủ tàu và thuyền trưởng trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự. Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa tái hiện trình tự tố tụng, làm rõ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và chế tài xử lý.

Toàn cảnh phiên tòa giả định tại phường Phú Yên.

Qua đó, hoạt động góp phần nâng cao tính cảnh báo, răn đe, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản trên biển. Sau phiên tòa, cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, tập trung vào những điểm mới và một số nội dung về xử phạt theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đơn vị đồng thời hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về quản lý tàu cá, thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và các quyền, nghĩa vụ có liên quan. Tại xã Hòa Xuân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, trong đó chú trọng phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.

Đơn vị vận động chủ tàu, thuyền trưởng nâng cao trách nhiệm khi hoạt động trên biển; tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU. Đồng thời, hướng dẫn chủ tàu đến Ban Quản lý Cảng cá Phú Lạc đăng ký, cài đặt Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Tuyên truyền cho ngư dân các quy định về pháp luật chống khai thác IUU.

Cùng với đó, các chủ hộ nuôi trồng thủy sản được tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định về nuôi trồng thủy sản; không cơi nới lồng bè tại vịnh Vũng Rô và không vứt rác thải xuống vịnh.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại các tiểu khu 453, 440 và 436 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chăm lo đời sống nhân dân, củng cố tình quân - dân

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tại phường Hòa Hiệp và xã Ea Bung, các Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Yok M’Bre và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân.

Các đơn vị cũng triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân và học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng cảng Vũng Rô trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thông qua những hoạt động thiết thực, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn biên giới, ven biển ổn định, an toàn và phát triển; củng cố thế trận biên phòng toàn dân và tăng cường tình đoàn kết quân - dân.