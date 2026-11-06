Đắk Lắk đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 57

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, đặc điểm địa bàn, những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả bước đầu trong triển khai thực hiện Đề án 57 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian quan; đưa ra những chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Đồng chí Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 57 tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong triển khai thực hiện Đề án 57 trên địa bàn; triển khai thành lập Ban chỉ đạo để giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Đề án. Theo đó, đồng chí Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh được giao làm Trưởng ban; Đại tá Ksor Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Y Nhuân Byă đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo tích cực nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện Đề án 57 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh, trật tự, kinh tế, xã hội và những vấn đề có liên quan tại địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Đại biểu tham gia thảo luận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án 57 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đề án; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách có liên quan…

Ban chỉ đạo xác định triển khai thực hiện Đề án 57 phải bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp thực hiện Đề án 57 với các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án khác có liên quan công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng cho các lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội trực tiếp thực hiện nhiệm được bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào…