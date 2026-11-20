Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham quan, khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. ( Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 16/11/2026 về tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị gia tăng.

Theo định hướng, tỉnh tập trung tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, nghiên cứu cơ hội và triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển. Các lĩnh vực được ưu tiên thu hút gồm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chế biến sâu sản phẩm nông – lâm – thủy sản, bảo quản sau thu hoạch và dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị.

Đặc biệt, Đắk Lắk chú trọng thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở nghiên cứu và người sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành các mô hình sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Ưu tiên chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn

Để thực hiện mục tiêu, Kế hoạch số 478/KH-UBND đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chính sách khuyến khích đầu tư, tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề; xây dựng cơ sở dữ liệu và ấn phẩm giới thiệu chuyên sâu về tiềm năng của các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, địa phương sẽ cập nhật danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư đến năm 2030, tăng cường kết nối cung – cầu công nghệ, tư vấn sở hữu trí tuệ, hỗ trợ pháp lý và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một trong những trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách hành chính, rà soát cơ chế ưu đãi, chuẩn bị quỹ đất và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số. Hệ thống thủy lợi tiết kiệm nước và logistics nội khu cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa.

Trong tổ chức sản xuất, tỉnh ưu tiên ứng dụng công nghệ số như IoT, AI, Big Data, Blockchain cùng công nghệ sinh học; khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với chế biến sâu và du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp.

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về đất đai, vùng trồng và mã số truy xuất nguồn gốc được xác định là giải pháp quan trọng để kiểm soát chất lượng, minh bạch quy trình sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, tỉnh định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Để bảo đảm kế hoạch triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, định hướng lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, người sản xuất.

Sở Tài chính phối hợp rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư, thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư và tham mưu bố trí kinh phí. Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế ưu đãi, tổ chức giải phóng mặt bằng và quản lý, vận hành hạ tầng trong khu.

Các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường chủ động phối hợp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, kết nối hạ tầng, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Với định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi làm động lực, Đắk Lắk kỳ vọng thu hút thêm các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy chế biến sâu và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát triển nền nông nghiệp xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng nông sản chất lượng cao.